紐西蘭前部長參訪烏來 促泰雅族毛利族文化對話

紐西蘭前外交部長馬胡塔與前國防部長馬克昨天參訪新北烏來泰雅民族博物館。負責接待的議員馬見說，紐西蘭在毛利族文化保存發展上為重要典範，盼參訪開啟台紐原住民交流起點。

無黨團結聯盟籍新北市議員馬見Lahuy．Ipin透過新聞稿指出，紐西蘭前外交部長馬胡塔（NanaiaMahuta）、前國防部長馬克（Ron Mark）與妻子昨天受邀參訪泰雅民族博物館。族人為3人披上泰雅族披肩象徵祝福與尊重，分享泰雅族織布文化，馬胡塔也向在場人員介紹毛利族紋面的文化意涵。

參訪過程中，紐西蘭訪團除參觀館內展覽與文物外，也聽取在地文化工作者介紹泰雅族歷史發展、歲時祭儀、傳統工藝，以及Gaga精神在族群生活中的重要意義。馬見說明，Gaga在泰雅語中涵蓋生活規範、禁忌觀念、祖靈信仰，以及社會與血緣組織等內涵，是理解泰雅族文化的重要核心。

馬見提到，紐西蘭在毛利族文化復振、族語保存、原住民族參與公共事務等層面，長期以來為國際重要典範，對台灣原住民族社會而言具高度參考價值。

馬見表示，原住民族文化不應只停留在保存層次，更應被理解、被尊重、被看見。參訪時間雖然有限但意義深遠，期待這次能成為台紐原住民族交流的重要起點，未來在更多層面展開合作。