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影／侯友宜率團隊啟程出訪澳洲 針對大巨蛋、跨河煙火等議題交流
新北市長侯友宜今天率市府團隊啟程出訪澳洲，將前往布里斯本、雪梨及墨爾本三座城市，拜會政府部門、產業及民間組織，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流。此外，也會與新北市議長蔣根煌率領的議會訪團，一同拜會當地議會及僑界人士。
侯友宜表示，新北市正在規畫興建大巨蛋以及跨河煙火等活動，希望藉著澳洲國際豐富的經驗，打造世界級場館及慶典，訪問團會跟在地團隊交流，同時針對水利建設、長照以及青少年心理健康等議題彼此分享經驗，把好的經驗帶出去，同時也吸收新北市沒有的經驗，雙方互補彼此交流。
侯友宜指出，除跟政府機關各部門首長見面，同時也會跟在地的僑界、民間團體交流，所以這一次跟議長帶領的議會團隊及市府團隊，跟澳洲各城市在經驗上進行分享，把好的經驗帶出去，同時也把別人好的經驗帶回來，讓新北市與國際交流，也學習別人不一樣的做法。
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