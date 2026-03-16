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侯友宜今出訪澳洲 取經大巨蛋與跨河煙火規畫
新北市長侯友宜今天率隊與議會團隊出訪澳洲，將造訪布里斯本、雪梨及墨爾本，針對大型場館營運與國際慶典活動取經，為新北市規畫中的新北大巨蛋及跨河煙火活動取經，也將針對水利建設、長照及青少年心理健康等議題與當地交流。
侯友宜出發前表示，這一次澳洲行是與市府團隊，包括水利、觀光、醫療等單位，以及由議長帶領的議會團隊，一同到澳洲三個重要城市參訪。
侯說，主要新北市正在規畫興建大巨蛋，以及未來跨河煙火活動，希望藉由澳洲在國際活動與場館營運方面的豐富經驗，打造世界級場館與世界級慶典。
侯友宜指出，訪問期間將與在地團隊交流，在經驗交換上針對水利建設、長照以及青少年的心理健康等議題彼此分享，希望把新北市好的經驗帶出去，同時也吸收其他城市的做法，透過交流彼此學習。
侯友宜也表示，此行也將與當地政府機關各部門首長見面，並與僑界及民間團體交流。這次由議會與市府共同組團，希望透過與澳洲各城市的經驗分享，把好的做法帶回新北市，讓城市在國際交流中持續學習不同的治理模式。
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