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台北燈節閉幕 四大首創破千萬賞燈…帶動旅宿住房率增3成

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北燈節今年雙展區，台北市長蔣萬安盼旅客利用燈節期間體驗探索台北。本報資料照片（記者潘俊宏／攝影）
台北燈節今年雙展區，台北市長蔣萬安盼旅客利用燈節期間體驗探索台北。本報資料照片（記者潘俊宏／攝影）

「2026台北燈節」昨晚閉幕，北市觀傳局統計，今年共吸引逾千萬人次參觀。今年台北燈節多項突破，除首度以「雙展區、雙IP」策展、也首度實施展區全面禁菸措施，美國在台協會（AIT）今年也首度參展設置燈組，燈節結合藝術、傳統、潮流與國際，為台北城市觀光及商圈經濟注入新活力。

 觀傳局指出，2026台北燈節19天展期間參觀人潮不斷，除超過千萬人次參觀外，更帶動周邊旅館住房率增加近3成，假日住房率近9成接近滿房，周邊商圈業績提升2成。

今年小提燈也與IP合作打造柯博文小提燈，吸引民眾爭相排隊索取，12行政區免費發放1小時內便全數秒殺。

觀傳局表示，今年燈節首次以「雙展區、雙IP」策展，西門展區為街區布展；花博展區則於園區策展，攜手「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」兩大IP打造雙主燈，更結合本土IP台北城市吉祥物「熊讚」推出12行政區限定造型燈組，更有藝術家燈組、友好城市及國家燈組、全台傳統競賽花燈、宮廟燈組等，讓台北燈節成為傳統與潮流交織的盛會。

台北燈節今年新增花博展區，更首度試行花博展區周六延長開展至晚間12時，促進夜間觀光及商圈活絡。北市會展基金會表示，花博公園腹地完整、設施完善，鄰近中山、大同及士林景點，本次燈節帶進觀光人潮，假日期間更可看到許多親子族群湧入花博公園，中山商圈的「集食行樂」酒吧餐廳一到周末更是人潮爆滿。

今年台北燈節首度實施全面禁菸措施，並規畫臨時吸菸區，讓吸菸者與非吸菸者分流，提供民眾更舒適、健康與友善的賞燈環境，參與民眾對本次燈節禁菸措施滿意度高達92.6％。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

變形金剛 觀傳局 住房率 燈會

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