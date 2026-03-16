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新聞評論／川伯之後 誰扛府會橋梁重責

聯合報／ 本報記者楊正海
李四川辭去台北市副市長職務，將參選新北市長。圖／聯合系資料照片
李四川辭去台北市副市長職務，將參選新北市長。圖／聯合系資料照片

國民黨提名北市前副市長李四川投入新北市長選戰，牽動北市長蔣萬安小內閣微調，新一波人事幾乎都有雙北經驗，若李能過二○二六年底選戰這關，「蔣、李連線」將打破行政界線，對雙北七百萬居民將是一大福音。

李四川請辭後，蔣萬安隨即啟動人事布局，原秘書長李泰興升任副市長，李曾任新北財政局長，符合北市欲延攬財經專業副市長期待，未來面對新的財劃法資源分配，如何與中央周旋，李可當蔣萬安的得力助手。

李四川被封「最強鐵槌」，以專業工程背景見長，蔣萬安也補上有工程治理、都更專長的要角，包括現任副市長張溫德，加上副秘王玉芬升任秘書長、林士斌升副秘，張、王都有新北經驗，讓未來雙北合作接軌更順暢。

國民黨在新北已經執政二十一年，歷經周錫瑋、朱立倫到侯友宜，打造緊密的共同生活圈是願景，卻非易事，未來雙北「蔣李連線」可期待成為最不需要磨合期的黃金拍檔。

不過，少了「川伯」的北市府也有新課題，李四川過去在北市府和市議會之間，扮演重要的協調角色，是助市政順利推動的關鍵人物。

今年是地方選舉年，藍綠攻防將更為激烈，北市議會定期會將在下月初開議，市府未來推重大建設或遇重大爭議事件時，要思考如何減少阻力、搭起橋梁，對蔣市府將是一道考驗。

李泰興 周錫瑋 新北

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