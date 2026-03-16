新北智慧回收機型不一致 民眾使用要適應

新北近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，因機型與系統各異，民眾使用體驗不一。

有民眾認為可隨時回收相當便利，也有人反映不同機器需下載不同App、回收規則不一致，使用上較為麻煩。

新北市在7-ELEVEN、愛買等場所設置多款智慧回收機，提供民眾回收寶特瓶等資源物，因設備來自不同廠商，包括ECOCO、iTrash、碳竹雞、ICIRCLE等系統，App並未互通，民眾反映使用上較為不便。

在新莊上班的陳姓男子表示，智慧回收機最大優點是不必追垃圾車，有時下班很晚，垃圾車早就走了，如果附近有回收機滿方便的，但不同品牌機台要下載不同App，有時還需重新註冊帳號，「用起來有點麻煩」。同樣住新莊的家庭主婦林太太說，有些回收機不收壓扁寶特瓶，平時會先壓扁再回收，結果機器退回來，只好再帶回家。

就讀輔仁大學的吳同學說，不同品牌回收機的點數與系統不互通，有的要用App、有的用會員卡，如果只是想做資源回收，直接等資源回收車較簡單。

對此，新北市環保局回應，市面上智慧回收機由廠商依不同市場與族群需求研發設置，機型、核心技術、App與回饋方式不同，民眾可依自身需求選擇較便利的設備。智慧回收機發展涉及市場機制與各廠商辨識技術能力，不同系統在瓶身辨識等技術上各有設計理念。未來若各廠商間有合作或整合機會，環保局會適度提供協助。