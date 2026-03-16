聽新聞
0:00 / 0:00

新北智慧回收機型不一致 民眾使用要適應

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物。記者張策／攝影
新北市近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物。記者張策／攝影

新北近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，因機型與系統各異，民眾使用體驗不一。

有民眾認為可隨時回收相當便利，也有人反映不同機器需下載不同App、回收規則不一致，使用上較為麻煩。

新北市在7-ELEVEN、愛買等場所設置多款智慧回收機，提供民眾回收寶特瓶等資源物，因設備來自不同廠商，包括ECOCO、iTrash、碳竹雞、ICIRCLE等系統，App並未互通，民眾反映使用上較為不便。

在新莊上班的陳姓男子表示，智慧回收機最大優點是不必追垃圾車，有時下班很晚，垃圾車早就走了，如果附近有回收機滿方便的，但不同品牌機台要下載不同App，有時還需重新註冊帳號，「用起來有點麻煩」。同樣住新莊的家庭主婦林太太說，有些回收機不收壓扁寶特瓶，平時會先壓扁再回收，結果機器退回來，只好再帶回家。

就讀輔仁大學的吳同學說，不同品牌回收機的點數與系統不互通，有的要用App、有的用會員卡，如果只是想做資源回收，直接等資源回收車較簡單。

對此，新北市環保局回應，市面上智慧回收機由廠商依不同市場與族群需求研發設置，機型、核心技術、App與回饋方式不同，民眾可依自身需求選擇較便利的設備。智慧回收機發展涉及市場機制與各廠商辨識技術能力，不同系統在瓶身辨識等技術上各有設計理念。未來若各廠商間有合作或整合機會，環保局會適度提供協助。

家庭主婦 環保局 資源回收

延伸閱讀

「健康幣」將上路 陳菁徽：很多問題沒有解答 衛福部準備好了嗎？

新北AI資收分選廠年處理1.2萬噸 第二座116年落腳新莊

智慧城市展登場 新北建照AI審查與智慧分選廠獲獎

下單App當機最崩潰！投資人最有感九大操作困擾曝光

相關新聞

北市國中小圖書更新換系統 借還書一度停擺

北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成，傳因撤換廠商一開始拒交接，導致新系統遲未上線，許多學校無法借還書，要還的書堆積如山，小校改手抄資料借書，校方急跳腳；教育局回應，目前系統已恢復並開放使用。

圖書借閱率下滑 網路方便是關鍵 師憂閱讀力退化

北市各級學校圖書館有大量藏書，借書率卻呈現下降走勢。教育局統計，國高中一一二學年借閱數均未超過二十萬人次，與國小一百五十四點二萬差距極大。老師分析，除學習壓力大，ＡＩ時代學生使用網路便利，但減少看書恐影響閱讀能力。

AI資收分選效率高7倍 新北再建第二座廠

新北市二○二三年在五股成立全國首座公部門ＡＩ資源回收物細分選廠，每年可處理約一點二萬噸資收物。正規畫在新莊興建第二座廠，配置六支ＡＩ機械手臂，處理效率提升七倍，盼明年底啟用。

新北智慧回收機型不一致 民眾使用要適應

新北近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，因機型與系統各異，民眾使用體驗不一。

新聞評論／川伯之後 誰扛府會橋梁重責

國民黨提名北市前副市長李四川投入新北市長選戰，牽動北市長蔣萬安小內閣微調，新一波人事幾乎都有雙北經驗，若李能過二○二六年底選戰這關，「蔣、李連線」將打破行政界線，對雙北七百萬居民將是一大福音。

新北智慧回收機機型多…民眾喊麻煩 新北：市場機制發展

新北市近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，但由於機型與系統各異，民眾使用體驗不一。有民眾認為可隨時回收相當便利，也有人反映不同機器需下載不同App、回收規則不一，使用上較為麻煩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。