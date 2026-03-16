AI資收分選效率高7倍 新北再建第二座廠

新北市二○二三年在五股成立全國首座公部門ＡＩ資源回收物細分選廠，每年可處理約一點二萬噸資收物。正規畫在新莊興建第二座廠，配置六支ＡＩ機械手臂，處理效率提升七倍，盼明年底啟用。

新北市環保局指出，五股ＡＩ資源回收細分選廠是透過智能手臂、光學分選機、磁選機與自動輸送帶等設備，可快速辨識十七類資源回收物，準確率達百分之九十七。

該場域同時兼具環境教育功能，設置參觀廊道並搭配相關課程，讓民眾能近距離了解資源回收分選與再利用流程，提升源頭減量與循環經濟觀念，強化環境教育推廣。

環保局規畫在新莊區打造第二座ＡＩ資源回收細分選廠，場域儲存空間比五股基地增加一倍，配置六支ＡＩ機械手臂，分選效率可提升七倍，人力需求再減少百分之五十，近日已開工，明年底完工。

環保局表示，清潔隊資源回收物大宗依序為紙類及紙製品、金屬類、塑膠製品。在尚未有ＡＩ細分選廠之前，資源回收分類仰賴人力分選作業，從資收車上清潔隊員進行粗分類，到資收場後再做人工細分類，將資收物歸類後變賣。

五股廠啟用後，資收車上的粗分類變簡化，清潔隊員只要將不適合ＡＩ分選或有危險性的物品挑出，例如大件紙箱、電池、高壓容器、燈管等，即可送入細分選廠。在初分選平台，可再次檢視將不適合AI分選的物品挑出，以利後端分選順暢。