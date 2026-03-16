聽新聞
0:00 / 0:00

AI資收分選效率高7倍 新北再建第二座廠

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市規畫在新莊興建第二座AI資源回收細分選廠，配置六支AI機械手臂，預計明年底啟用。圖／新北市環保局提供
新北市規畫在新莊興建第二座AI資源回收細分選廠，配置六支AI機械手臂，預計明年底啟用。圖／新北市環保局提供

新北市二○二三年在五股成立全國首座公部門ＡＩ資源回收物細分選廠，每年可處理約一點二萬噸資收物。正規畫在新莊興建第二座廠，配置六支ＡＩ機械手臂，處理效率提升七倍，盼明年底啟用。

新北市環保局指出，五股ＡＩ資源回收細分選廠是透過智能手臂、光學分選機、磁選機與自動輸送帶等設備，可快速辨識十七類資源回收物，準確率達百分之九十七。

該場域同時兼具環境教育功能，設置參觀廊道並搭配相關課程，讓民眾能近距離了解資源回收分選與再利用流程，提升源頭減量與循環經濟觀念，強化環境教育推廣。

環保局規畫在新莊區打造第二座ＡＩ資源回收細分選廠，場域儲存空間比五股基地增加一倍，配置六支ＡＩ機械手臂，分選效率可提升七倍，人力需求再減少百分之五十，近日已開工，明年底完工。

環保局表示，清潔隊資源回收物大宗依序為紙類及紙製品、金屬類、塑膠製品。在尚未有ＡＩ細分選廠之前，資源回收分類仰賴人力分選作業，從資收車上清潔隊員進行粗分類，到資收場後再做人工細分類，將資收物歸類後變賣。

五股廠啟用後，資收車上的粗分類變簡化，清潔隊員只要將不適合ＡＩ分選或有危險性的物品挑出，例如大件紙箱、電池、高壓容器、燈管等，即可送入細分選廠。在初分選平台，可再次檢視將不適合AI分選的物品挑出，以利後端分選順暢。

環保局 資源回收

延伸閱讀

新北智慧回收機機型多…民眾喊麻煩 新北：市場機制發展

新北AI資收分選廠年處理1.2萬噸 第二座116年落腳新莊

智慧城市展登場 新北建照AI審查與智慧分選廠獲獎

因應AI用電高速成長 核二預計明年中安檢

相關新聞

北市國中小圖書更新換系統 借還書一度停擺

北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成，傳因撤換廠商一開始拒交接，導致新系統遲未上線，許多學校無法借還書，要還的書堆積如山，小校改手抄資料借書，校方急跳腳；教育局回應，目前系統已恢復並開放使用。

圖書借閱率下滑 網路方便是關鍵 師憂閱讀力退化

北市各級學校圖書館有大量藏書，借書率卻呈現下降走勢。教育局統計，國高中一一二學年借閱數均未超過二十萬人次，與國小一百五十四點二萬差距極大。老師分析，除學習壓力大，ＡＩ時代學生使用網路便利，但減少看書恐影響閱讀能力。

AI資收分選效率高7倍 新北再建第二座廠

新北市二○二三年在五股成立全國首座公部門ＡＩ資源回收物細分選廠，每年可處理約一點二萬噸資收物。正規畫在新莊興建第二座廠，配置六支ＡＩ機械手臂，處理效率提升七倍，盼明年底啟用。

新北智慧回收機型不一致 民眾使用要適應

新北近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，因機型與系統各異，民眾使用體驗不一。

新聞評論／川伯之後 誰扛府會橋梁重責

國民黨提名北市前副市長李四川投入新北市長選戰，牽動北市長蔣萬安小內閣微調，新一波人事幾乎都有雙北經驗，若李能過二○二六年底選戰這關，「蔣、李連線」將打破行政界線，對雙北七百萬居民將是一大福音。

新北智慧回收機機型多…民眾喊麻煩 新北：市場機制發展

新北市近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，但由於機型與系統各異，民眾使用體驗不一。有民眾認為可隨時回收相當便利，也有人反映不同機器需下載不同App、回收規則不一，使用上較為麻煩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。