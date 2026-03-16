北市國中小圖書更新換系統 借還書一度停擺

北市教育局年初通令公立國中小更換圖書館等資訊系統，原估一周完成，傳因撤換廠商一開始拒交接，導致新系統遲未上線，許多學校無法借還書，要還的書堆積如山，小校改手抄資料借書，校方急跳腳；教育局回應，目前系統已恢復並開放使用。

據了解，北市公立國小校務行政系統今年轉換維運廠商並建置新系統，不過因資料量大，原估一周內轉換完成，至今未到位。

有家長爆料，本學期開學至今，北市部分國中因圖書系統有狀況，學生無法借還書籍，有些學校要還的書在館內堆成小山，有大型學校學生無法借新書，規模小一點的學校，只能由館員手寫借書者資料。

一名校長指出，不僅圖書資料有問題，校務行政系統包含學生資料、出缺勤統計、成績等，涉及業務量眾多，很多老師反映使用不太順手，部分資料先採手寫記錄，也嘆網路時代「若系統被癱瘓可能就沒辦法上學。」

中華民國中小學校長協會理事長、延平國小陳清義說，圖書管理功能上周已開放學校使用，功能沒有舊系統完整，目前還是可以因應，能理解系統更新目的是為保護親師生資訊安全，過度期回歸紙本難免會不習慣，呼籲教育局盡快處理，降低對校務運作的衝擊。

教育局表示，國小校務行政系統因原維護廠商未繼續承攬，轉換廠商並建置新系統，一月有開全市國小說明會辦教育訓練，並向各校說明轉換配合事項、各項工作期程，轉換期間若有部分功能未能使用，已請學校暫由紙本替代，不影響學生權益。

近日圖書管理功能已開放學校使用，若校方使用上有疑問，系統廠商設有客服專線可協助排除。