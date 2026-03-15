台紐原住民文化交流 紐西蘭政要參訪烏來泰雅博物館

紐西蘭前外交部長 Nanaia Mahuta與前國防部長Ron Mark伉儷，近日應邀前來新北市烏來泰雅民族博物館參訪，透過館舍導覽、文化解說與意見交流，深入了解泰雅族的歷史脈絡、文化傳承與在地發展現況，也為未來原住民族文化交流、政策對話與國際合作開啟更多可能。

烏來泰雅民族博物館長期肩負文化保存、教育推廣與公共對話的重要角色，透過文物、展覽與在地敘事，向社會大眾呈現泰雅族深厚而多元的文化內涵。

此次負責接待貴賓的在地新北市議員馬見Lahuy·Ipin表示，烏來不只是知名觀光地，更是泰雅族世代居住與文化延續的重要家園。此次紐西蘭重要貴賓到訪，別具意義，尤其Nanaia Mahuta與Ron Mark長期投入公共事務及原住民族相關議題，對原住民族文化、權利與公共參與具有深刻理解。此次到訪烏來，除展現對台灣原住民族文化的重視，也讓在地族人深受鼓舞。

馬見說，紐西蘭在毛利族文化復振、族語保存、原住民族參與公共事務，以及國家制度與原住民族關係發展上，長期以來皆為國際重要典範，對談灣原住民族社會而言，具有高度參考與啟發意義。透過此次參訪交流，不僅讓國際友人更加認識泰雅文化的歷史深度與生命力，也期待未來台灣與紐西蘭之間、泰雅族與毛利族之間，能持續深化文化交流、青年互動、博物館合作及原住民族政策經驗分享。

馬見說，期待此次紐西蘭貴賓到訪，能成為台紐原住民族交流的重要起點，讓善意與友誼持續延伸，未來在更多層面展開合作，攜手推動原住民族文化與權利的永續發展。