新北智慧回收機機型多…民眾喊麻煩 新北：市場機制發展

新北市近年在便利商店與賣場設置多款智慧回收機，提供24小時回收寶特瓶等資源物，但由於機型與系統各異，民眾使用體驗不一。有民眾認為可隨時回收相當便利，也有人反映不同機器需下載不同App、回收規則不一，使用上較為麻煩。

目前新北市在7-ELEVEN、愛買等場所設置多款智慧回收機，提供民眾回收寶特瓶等資源物，但因設備來自不同廠商，包括ECOCO、iTrash、碳竹雞、ICIRCLE等系統，App並未互通，不少民眾反映使用上較為不便。

在新莊上班的上班族陳先生表示，智慧回收機最大的優點是不必追垃圾車，「有時候下班很晚，垃圾車早就走了，如果附近有回收機其實蠻方便的」，但不同品牌機台要下載不同App，有時還需重新註冊帳號，「用起來多少有點麻煩」。住在新莊的家庭主婦林太太則說，有些回收機不收壓扁寶特瓶，「平常都會先壓扁再回收，結果機器退回來，只好再帶回家」，讓她覺得不太方便。

就讀輔仁大學的吳同學表示，不同品牌回收機的點數與系統也不互通，「有的要用App、有的用會員卡」，如果只是想做資源回收，「其實直接等資源回收車比較簡單」。三重退休民眾黃先生則指出，有些智慧回收機常出現滿載或暫停服務情形，「有時候走過去想投瓶子，結果機器滿了」，最後還是只能交給回收車。

對此，新北市環保局表示，目前市面上的智慧回收機多由廠商依不同市場與族群需求研發設置，因此在機型、核心技術、App與回饋方式上均有所不同，民眾可依自身需求選擇較便利的設備使用。環保局指出，智慧回收機的發展涉及市場機制與各廠商的辨識技術能力，不同系統在瓶身辨識等技術上各有設計理念。

環保局也說，相關設備多由業者投入設置，廠商需兼顧營運與利潤，因此與政府提供公共服務的出發點不完全相同，但只要能鼓勵民眾做好資源回收，市府都樂觀其成。未來若各廠商之間有合作或整合機會，環保局也會適度提供協助。