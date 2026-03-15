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為新北大巨蛋、跨河煙火取經 侯友宜16日出訪澳洲

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜預計16日出訪澳洲。本報資料照片
新北市長侯友宜預計16日出訪澳洲。本報資料照片

新北大巨蛋預計今年中公布選址，加上淡水跨河煙火每年愈來愈盛大，新北市長侯友宜將在16日至26日率市府團隊出訪澳洲，前往布里斯本、雪梨及墨爾本三座城市，拜會政府部門、產業及民間組織，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流。也會與新北市議長蔣根煌率領的議會訪團，一同拜會當地議會及僑界人士。

新北市政府預計今年中公布大巨蛋選址，並朝結合運動、購物及旅宿的多功能園區經營模式規畫。新北市府指出，侯友宜將前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，Populous代表性作品包括多座美國職棒大聯盟（MLB）球場，雙方交流將聚焦如何結合觀賽體驗、商業機能與城市發展，打造兼具功能性和地標性的運動場館。

新北市府指出，新北市不僅要打造世界級場館，更要打造世界級慶典，侯友宜將與當地團隊交流，參考其推動雪梨跨年煙火的經驗，進一步提升新北跨河煙火技術水準，同時加強活動的國際能見度。

針對不同族群的醫療衛生照護，市府團隊也將參訪有超過90年歷史的非營利機構HammondCare，其專門提供失智症長者照護的公寓型服務據點。也將前往受澳洲政府委託成立國家青少年心理健康中心的民間組織Orygen總部拜會。

行程中亦規畫拜訪水務機構Sydney Water，透過交流分享新北經驗，也借鏡澳洲在多元水源管理上的成熟作法。

此次出訪隨行成員包括副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、水利局長宋德仁、觀旅局長楊宗珉、新聞局長李利貞。

新北議長蔣根煌也正率團在澳洲參訪，蔣昨天剛啟程。侯市長與蔣議長目前已知的共同行程是3月19日和僑界人士餐敘、3月20日拜會新南威爾斯州議會。

墨爾本 侯友宜 澳洲

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