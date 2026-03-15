走進貢寮山海慢旅 在地農遊體驗與特色伴手禮登場

新北市農業局輔導貢寮在地農業創生團隊成立「品味貢寮」地域品牌，以「山珍、海味、人情味」為主軸，推出多款深度農遊體驗行程，同時整合在地農漁特產品，邀請民眾走進雞母嶺水梯田與澳底漁村，透過慢旅方式認識貢寮的自然風土與生活文化。

農業局表示，「品味貢寮」鎖定喜愛山海農遊、親子共遊與慢旅體驗的族群，推出多元客製化遊程。例如在百年水梯田享受山海景致與在地料理的「雞母嶺。野餐日」，以及走讀山村、認識農業文化與聚落故事的「雞母嶺。慢旅日」；另有深入澳底漁村、了解石花菜產業與海女文化的「澳底石花小旅行」與「澳底食魚小旅行」，讓民眾從旅遊中認識在地產業。

此外，民眾也可參加「鮮物本舖養殖趣」體驗活動，學習東北角海產養殖知識，並親自餵食九孔，最後品嚐炙燒九孔海味，從產地到餐桌一次體驗，感受貢寮海洋物產的魅力。

農業局指出，「品味貢寮」也整合多款在地農漁產品與特色伴手禮，包括山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包等特色點心，以及以石花菜渣再利用製作、體現永續理念的山海手工皂等生活好物；另有醃漬小九孔、澳底透抽、九孔鮑與白蝦等海味產品，讓民眾將貢寮風土滋味帶回家。

農業局也推薦民眾選購「海葡萄波波麵」等海葡萄產品，讓過去多在國外品嚐的海葡萄，如今在貢寮就能輕鬆享用。透過實際消費支持在地漁業與品牌發展，也讓更多特色產品被看見。

農業局長諶錫輝表示，新北市近年積極推動「農業創生」，透過輔導地方團隊建立地域品牌，整合遊程規畫、產品開發、通路拓展與行銷推廣。「品味貢寮」由在地夥伴共同組成，除推出深度農遊外，每年也舉辦「貢寮水T藝術節」，邀請民眾走進貢寮，認識人與自然共存的地方文化。未來市府也將持續支持在地團隊，帶動產業活化並吸引青年返鄉發展。

「鮮物本舖養殖趣」九孔餵食體驗。圖／新北市農業局提供