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TWICE台北大巨蛋開唱 蔣萬安邀粉絲玩快閃

中央社／ 台北15日電

韓團TWICE成員子瑜去年在高雄演唱會上高喊「我們台北見」，20日起連續3天將在台北大巨蛋開唱。台北市長蔣萬安今天在臉書發布「ONCE CITY MAP」，邀粉絲到北市景點玩快閃。

TWICE自20日起連續3天將在台北大巨蛋開唱。鎖定TWICE的官方粉絲名為「ONCE」，台北市政府說，已跟主辦單位合作推出為期10天的快閃活動。

蔣萬安以「台北限定！『ONCE CITY MAP』正式上線！」為題更新臉書，宣布華山限時POPUP快閃店、松山文創園區巡迴專屬周邊店、台北捷運專屬主題車廂、國父紀念館站捷運閘門獻聲體驗、大巨蛋限定打卡點、天空塔點燈應援、貓空纜車主題車廂、九首神曲打卡點舞蹈挑戰等8大官方限定活動推出。

蔣萬安邀請粉絲到台北各景點玩快閃、打卡、玩挑戰賽，希望粉絲「把台北變成ONCE CITY」。

台北市觀傳局說，「九首神曲打卡點舞蹈挑戰」是精心設計的挑戰賽，從16日到22日，在西門町彩虹步道、大稻埕五號碼頭、大安森林公園、松山車站、市府前市民廣場、花博公園、貓空纜車、南港車站/南興公園、新北投車站等9處地點，特製巨型歌名地標、精選歌曲，讓粉絲挑戰舞蹈打卡、拍下影片，並上傳社群平台，就有機會獲得「台北—首爾來回機票」、星級飯店住宿券及演唱會限定神秘應援禮。

觀傳局說，配合「國父紀念館站捷運閘門獻聲體驗」活動，TWICE全體成員首度為台北捷運錄製專屬進站閘門音。演唱會3天期間，粉絲只要在國父紀念館捷運站刷卡進站，將能聽到成員親自錄製的應援音效，特定時間還將在站內播放限定歌曲迎接粉絲。

貓空纜車 TWICE 粉絲

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