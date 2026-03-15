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自由車環台公路大賽　唯一城市繞圈感受台北魅力

中央社／ 記者楊淑閔台北15日電

2026國際自由車環台公路大賽台北市站今天舉辦開幕典禮，市長蔣萬安說，這是唯一一場城市繞圈賽，今年特地移至凱道出發，賽道共9圈約80公里，讓選手在競速中感受台北魅力。

「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」首站為台北市站，台北市體育局今天在總統府前凱達格蘭大道舉辦開幕典禮，宣布賽事即日起至19日舉行。

蔣萬安出席活動表示，自由車環台賽是台灣唯一的國際公路賽事，每年都是從台北市站開始，台北市站最大的特色，就是全賽事唯一的城市繞圈賽。今年特別移至總統府前凱達格蘭大道出發，選手不僅可看到總統府、景福門，也能騎經仁愛路林蔭大道，賽道繞行共9圈、全長約80公里，最後回到凱道。

蔣萬安提到，他已連續4年參與活動，選手不僅展現體力，還比智力，要卡位、掩護、不斷提高累積積分。他為所有選手加油，相信透過運動、直播，可讓世界看到台灣、看見台北，感受台北的多元樣貌及活力，對於城市觀光很有幫助。

體育局指出，這屆台灣代表隊由盧紹軒、洪坤弘、葉軒佑、黃暐程及張祐誠組隊出戰，台灣旅外職業名將馮俊凱、杜志濠、李廷威及何硯宜則代表所屬職業隊參賽。

體育局指出，這屆賽事獲國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級賽事，為國內最頂級自由車賽，首度邀請到一級職業車隊參戰。約40國、24支國內外職業車隊、逾百名頂尖選手同場飆速，讓市民領略世界級自由車競技魅力。

今年環台賽共規劃5站賽事，全程約635公里，除保留台北市站、桃園市站、高雄市站及屏東六堆站等經典站別，睽違15年、再度回到花東舉辦「幸福台九線站」，讓選手在競速中感受台灣多元的自然地景與人文風貌。

另外，媒體聯訪提問，中國國民黨新北市長參選人李四川提及未來可與北市共同推行涵蓋交通及住宿的觀光周遊券。蔣萬安表示，基北北桃本來就是一日共同生活圈，將在既有基礎上持續優化，包含做更好的交通串接，不只是促進觀光，還有商圈、民宿，也能帶動地方發展。

蔣萬安 台北 總統府

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