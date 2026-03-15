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新北AI資收分選廠年處理1.2萬噸 第二座116年落腳新莊

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供
新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供

新北市112年在五股成立全國首座公部門AI資源回收物細分選廠「新北市資源循環教育基地」，每年可處理約1.2萬噸資收物。而接下來正規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。

新北市環保局指出，五股AI資源回收細分選廠於112年3月啟用，是全國首座室內大型AI資收分選場域，透過智能手臂、光學分選機、磁選機與自動輸送帶等設備，可快速辨識17類資源回收物，分選準確率達97%以上，處理效率提升約5倍，再利用率提升13%，同時可節省20至30名人力，每年約可處理1.2萬噸資收物，並減少273噸碳排放。

該場域同時兼具環境教育功能，設置參觀廊道並搭配相關課程，讓民眾能近距離了解資源回收分選與再利用流程，提升源頭減量與循環經濟觀念，強化環境教育推廣。

環保局表示，新北市正規畫於新莊區打造第2座AI資源回收細分選廠，場域儲存空間將比五股基地增加1倍，並配置6支AI機械手臂，分選效率可提升7倍，資源再利用率提高15%，人力需求可再減少50%，未來每年預估可減少337噸碳排放。該工程已於114年1月16日完成決標，預計3月17日開工，規畫於116年底完工啟用。

環保局指出，新北市近年推動「CLEAN五大行動」，從城市整潔延伸至低碳永續與循環經濟，包括推動不塑市場、不塑商圈夜市與循環杯制度等措施，並透過智慧科技導入資源回收與環境治理，希望提升資源再利用效率，朝2050淨零碳排目標邁進。

新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供
新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供

新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供
新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供

新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供
新北市規畫在新莊興建第2座AI資源回收細分選廠，配置6支AI機械手臂，處理效率提升7倍，預計116年底啟用。圖／新北市環保局提供

環保局 資源回收

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