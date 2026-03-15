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智慧城市展登場 新北建照AI審查與智慧分選廠獲獎

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市政府以「智慧新北×驅動未來」為主題應邀參加2026智慧城市展暨淨零城市展，規劃建築執照AI輔助審查、AI智慧分選廠打造永續城市等八個展區，呈現新北智慧應用成果。圖為去年展覽吸引眾多外賓參觀的盛況。圖／新北市工務局提供
新北市政府以「智慧新北×驅動未來」為主題應邀參加2026智慧城市展暨淨零城市展，規劃建築執照AI輔助審查、AI智慧分選廠打造永續城市等八個展區，呈現新北智慧應用成果。圖為去年展覽吸引眾多外賓參觀的盛況。圖／新北市工務局提供

「2026智慧城市展暨淨零城市展」將於3月17日至20日在南港展覽館2館登場，新北市府以「智慧新北 × 驅動未來」為主題參展，規畫八大展區，展示智慧治理與永續城市成果。其中，全國首創的「建築執照AI輔助審查系統」成為最大亮點，透過AI技術提升審照效率，展現城市治理數位轉型成果。

本屆智慧城市展以「數位與綠色雙軸轉型」為主軸，匯聚國內外城市治理單位與600多家科技廠商參展。新北市政府在縣市創新應用組中，以「建築執照AI輔助審查」及「新北市AI智慧分選廠打造永續城市」兩項成果榮獲「智慧城市創新應用獎」，並受邀設置展區分享經驗。

新北市工務局長馮兆麟表示，此次展覽由工務局與環保局合作，整合智慧建築管理與永續城市環境兩大面向，展區規畫包含建照AI輔助審查、山坡地智慧防災設計、工程履約智慧管理、智慧道路管理模式，以及環保科技執法、節能減碳數據平台與智慧永續城市等八項施政成果。現場也安排高人氣虛擬主播「國民老工」導覽，帶領民眾了解新北智慧治理的應用成果。

馮兆麟指出，新北市建築執照AI輔助審查系統為全國首創，透過AI影像辨識與資料比對技術，自動判讀建築圖說與申請文件，快速擷取關鍵資訊並提前發現潛在缺失，有效縮短審查時間並提升行政透明度，系統已於今年1月1日正式上線，整體運作成效良好。

在永續環境方面，新北市也打造全國首座AI智慧資源回收細分選廠，透過智能手臂精準辨識17類資源回收物，使處理效率提升5倍、再利用率提升13%，每年可減少273噸碳排放，並吸引超過18國專家前來參訪交流，成為智慧循環城市的重要示範。

工務局表示，本次展區採情境展示與互動體驗方式呈現，民眾除可透過展示了解智慧治理成果，也可參與有獎徵答、打卡分享或桌遊體驗活動，完成指定任務還有機會獲得保溫瓶、傘具或多功能充電線等限量小禮物。新北展區設於南港展覽館2館1樓Q1003攤位，歡迎各界前往參觀，見證「智慧新北 × 驅動未來」的城市治理成果。

「2026智慧城市展暨淨零城市展」臺北場將於3月17至20日在南港展覽館2館舉行，新北市政府應邀參展，整合智慧建築管理與永續城市環境面向，以8個主題呈現智慧應用於市政治理的成果。圖／新北市工務局提供
「2026智慧城市展暨淨零城市展」臺北場將於3月17至20日在南港展覽館2館舉行，新北市政府應邀參展，整合智慧建築管理與永續城市環境面向，以8個主題呈現智慧應用於市政治理的成果。圖／新北市工務局提供

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