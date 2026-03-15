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辰光橋光雕展與新北春紛節相輝映 MBTI春日市集有150攤

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供
2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供

新北市年度盛事「2026新北春紛節」今年以回憶殺為主軸，橫跨時空、被繽紛色彩渲染的春日盛宴，3月21日至22日在新北大都會公園登場。辰光橋光雕展在2月14日情人節營造夢幻光影獲好評，展演將配合春紛節延續至3月21日、22日，民眾可在音樂、光雕與河景陪伴下，留下浪漫回憶。

萬物甦醒的「春分」，正是走出戶外最佳時節，新北市高灘處主辦的「2026新北春紛節」邀民眾一同沐浴在日光下隨音樂擺動、漫步戶外市集享受美食及春天氣息。辰光橋「童話夢境 星戀光影」光雕展演也持續點亮夜色，讓市集、音樂與浪漫光影交織出春日限定的美好回憶。

新北高灘處長黃裕斌說，往年春紛節深受民眾喜愛的春日市集，今年最大亮點是全台首創的「MBTI春日市集」，150個品牌攤位按八大人格特質分類，讓市集搖身一變成為戶外超大型「人格探索地圖」。消費滿100元即可獲得該攤位所屬人格字母，集齊任四枚字母，能參與「春紛好手氣」抽獎，還能領取「E人或I人活動胸章」，讓探索過程充滿驚喜與儀式感。

新北辰光橋光雕展2月14日情人節期間營造的夢幻光影讓人印象深刻，展演配合春紛節延續至3月21日、22日，展演於每晚6時至10時點燈。

另，新北動保處22日下午1至4時至新北春紛節現場，提供免費施打狂犬病疫苗服務、免費為犬貓植晶片。飼主需年滿18歲，要攜帶身分證至現場報到，確保毛寶貝健康無異狀才可施打。

2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供
2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供

2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供
2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供

2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供
2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供

2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供
2026新北春紛節3月21日、22日在新北大都會公園登場，白天、夜晚各有不同風情。圖／新北市高灘處提供

光影 狂犬病疫苗 黃裕斌

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