新北13處科技執法 揪機車騎人行道開罰

新北現有一百廿七處科技執法點，專門揪機車行駛人行道違規有十三處，淡水區濱海路一段與中山北路二段口長期有機車違規騎上人行道，警方在違規熱點架科技執法設備，三月一日上路以來，平均一天兩件。民團建議，工程和科技執法相輔相成，必要時可用實體阻隔。

新北市警交通大隊長李仁寧說，科技執法採取「AI偵測、人工審核」兩關，具備精確度及執法公信力，一旦交通秩序改善，會調整到更需要的地點。

三月起在淡水、汐止、五股、八里及林口等地增設六處科技執法點，淡水區濱海路一段與中山北路二段口緊鄰家樂福淡新店，進出賣場的機車族會圖便利騎上人行道，行人常要閃避車輛。

居民陳小姐說，該處周邊是新市國小學童通行熱區，部分機車族為省下等紅燈時間，直接騎車走人行道。議員鄭宇恩表示，人行道愈來愈寬敞，部分機車族覺得有空間可鑽，讓行人暴露在風險中。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥說，機車族貪圖方便搶道，裝設科技執法應該會有成效，可分析數據、違規樣態檢視違規行為是否降低，建議至少觀察三個月才能看出成效。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨說，支持透過科技執法改善交通秩序，光用科技執法往往不夠，通常要搭配工程輔助，工程、教育、執法三方面並進，必要時可思考用實體阻隔方式防止機車闖入。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛說，科技執法應該是最後手段，也要思考為何機車族會出如此的使用習慣及動機，經檢視周邊住宅動線與交通環境，確實有未盡完善之處，建議工程優化和科技執法同步，對行人友善才能可長可久。