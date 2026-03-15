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避免委外招標流標 專家：應依需求 確實編預算

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
台北市動物之家。圖／北市動保處提供
台北市動物之家。圖／北市動保處提供

台北市動物之家冷凍庫堆滿動物屍體、照顧動物計畫流標等問題，也是各縣市棘手問題，專家直言，焚化屍體牽涉冰櫃數量及清運頻率，才不會累積太多，另外，動保處應與民團、專家等開會討論，釐清照顧流浪動物程度，才能確實編列預算。

新北動保處表示，各縣市在動物屍體處理皆需面對暫存、焚化量能及委外契約銜接等問題，新北透過固定委外焚化契約與定期清運機制，維持穩定處理量能，也會持續監控各動物之家冷凍庫容量與清運頻率，並依季節或收容量變化調整清運次數。

新北委外廠商平均一周收一次，轄內有十個收置點，每個月約須處理二千二百到二千五百公斤屍體焚化，一整年約近三萬公斤，確保動物屍體獲得妥善、尊重且符合衛生規範的處理。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，毛小孩過世，飼主都希望善終，而且花了錢，不希望看到遺體是這樣，動保處恐辜負飼主的期待。

北市前議員、獸醫師楊靜宇表示，動物之家的動物屍體堆成山，牽涉兩層面，一是冰櫃夠不夠，二為動保處與委外廠商簽約是多久來清運一次，如果每天都來，相信不會累積至如此多。

「我們對於收容的流浪動物要照顧到什麼程度？」楊靜宇說，以價格不便宜的心絲蟲預防藥為例，二十五公斤以內犬隻的藥單顆成本要價近三、四百元，動物之家大部分犬隻都是二十公斤以上，若有六百隻狗，每月都要吃，光心絲蟲預防藥的費用就相當可觀，其他費用還包含要吃的寄生蟲驅蟲藥等藥品。

楊靜宇建議、動保處可與動保團體、動物之家承攬業者、獸醫師公會等相關單位開會討論，才能推算該編列多少藥品、急傷救助、絕育補助等預算。

動物之家 流浪動物 新北

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