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北市動物之家 毛孩無法善終 飼主痛心

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，議員陳宥丞不捨毛小孩最後一程卻成冰庫「堆疊屍體」的悲劇。圖／陳宥丞辦公室提供
台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，議員陳宥丞不捨毛小孩最後一程卻成冰庫「堆疊屍體」的悲劇。圖／陳宥丞辦公室提供

北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，堆到快到天花板，飼主痛心，議員也批因委外焚化標案流標才出現堆疊屍體悲劇，市府欠毛孩及飼主一個道歉。北市動保處說，深刻檢討標案銜接不及與後續造成的管理問題，昨先焚化五十件動物屍體，還有三百件待處理。

動保處平均每月有九六二公斤動物屍體，平均每月受理民眾委託屍體焚化一一四件，現有動物之家、動保處本部共二座冷凍庫分別可冰存大約二百、一百五十隻犬貓動物屍體。

議員陳宥丞接獲民眾陳情，從去年十二月至今，動物之家冷凍庫的毛小孩屍體就像垃圾般被堆疊亂放，畫面讓他很鼻酸；訪談資深志工發現，這早已不是第一次發生，曾因屍體太滿而一度無法關起大門。這是動保處的惡性循環，因「預算金額遠低於市場行情」，導致最終流標。

動保處回應，已緊急將冷凍庫部分動物屍體移至處本部冷凍庫冰存，昨聯繫設有寵物屍體焚化爐的動物防疫單位協助，優先焚化屍體五十件動物屍體，可紓解冰存數量，還有約三百件待處裡。

副處長翁綉雯表示，去年底議會尚未審過動保處預算，同仁以去年實際執行十個月處理量的預算來訂定今年底價，導致廠商以十二個月金額投標但不符底價，因此無法決標而成廢標；目前已重新訂十二個月底價，下周將再公告招標。

另外，動物之家大約有一千一百隻動物，陳宥丞指出，動保處編列預算與現實市場脫節，導致「提升台北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫」標案頻流標，現況沒獸醫師運作，收容動物未得到足夠保障。

陳宥丞指出，例如除蟲藥標準是每月一次，但現況卻是一年一次，毛小孩長期暴露在跳蚤、壁蝨、甚至心絲蟲的風險中。

翁綉雯回應，該計畫要求廠商須在動物之家駐點四名獸醫人力，目前沒有獸醫，由四名獸醫協助處理業務，標案中斷是同仁作業不及所致，不是沒廠商來標。若標案決標，未來將有四名獸醫人力，每天至少二人駐點輪值。

至於投藥問題，動保處表示，去年十一月底前已加強所有犬隻點寄生蟲驅蟲藥，預計今年五月再投，另每月也會投心絲蟲預防藥。

標案 陳宥丞 屍體

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