國際自由車環台賽台北15日登場 警規劃交管

2026國際自由車環台公路大賽15日至19日舉行，台北站在15日登場，台北市交通大隊公布交通管制措施，包含凱達格蘭大道、仁愛路等路段，賽道沿線禁止車輛通行。

依台北市警察局交通大隊發布新聞資料，「2026國際自由車環台公路大賽-台北站」明天上午8時至11時30分在台北市凱達格蘭大道、中山南路、信義路、杭州南路、愛國西路、仁愛路等路段舉行。

為維護交通秩序與活動安全，台北市警方規劃交通管制措施，從今天上午8時至深夜12時管制凱達格蘭大道（公園路至懷寧街）及凱達格蘭大道（公園路至中山南路）東、西向外側3線車道；預留中間4線車道供使用；15日清晨零時至下午5時管制凱道（重慶南路至中山南路）全線車道。

警方說，15日清晨零時至下午5時管制懷寧街（寶慶路至貴陽街）全線車道。上午7時30分至11時30分管制景福門圓環。

警方表示，15日上午8時20分至11時30分管制中山南路（仁愛路至愛國西路）中間快車道。上午8時20分至9時管制愛國西路（中山南路至重慶南路）往西慢車道。

警方說，15日上午8時20分至9時管制重慶南路1段（凱道至愛國西路）往北全線車道。上午8時30分至11時30分管制愛國東路（中山南路至杭州南路）往西全線車道。

警方表示，15日上午8時30分至11時30分管制杭州南路（愛國東路至信義路1段）往北內側3線車道。上午8時30分至11時30分管制信義路1段（杭州南路至中山南路）中間快車道及公車專用道。

警方說，15日上午7時30分至11時30分管制景福門圓環（內環車道及張榮發基金會前外環車道）。上午8時30分至11時30分管制仁愛路1至4段（景福門圓環至仁愛圓環）中間快車道及雙向公車專用道。

警方表示，15日上午8時30分至11時30分管制建國高架仁愛路匝道出口（北往南方向）。上午7時30分至11時30分管制仁愛路圓環（內外環中間槽化島）。

警方說，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍公車候車處暫停服務，用路人在活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統，可收聽警廣路況報導，並遵守執勤員警及義交指揮，共同維護交通安全與秩序。