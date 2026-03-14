新北幼教嘉年華 侯友宜：新北0到6歲總收托量全國第一、品質持續提升

「2026新北幼來樂 幼教嘉年華」14日在新北市民廣場登場，超過100個學習攤位串聯成戶外學習樂園，展現新北市幼兒教育的成果。新北市長侯友宜表示，新北市持續落實「0到6歲國家養」的政策，打造友善、平價、優質的幼教環境，更以全國第一的收托量能，讓家長「找得到、用得起、托得安心」。

侯友宜表示，新北市0到6歲總收托量全國第一，平價教保收托量突破5萬6,000人，加上托育服務量能則已達7萬1,000人。同時為回應家長對教學品質的期待，積極強化人才培育，並導入AI科技輔助教學、SEL社會情緒教育以支持教師教學創新，也減輕行政負擔，創造親師生互信的安心學習環境。

侯友宜強調，感謝幼教團體與市府並肩作戰，藉由公私協力致力提升教學環境。在優化設施設備上，也打造19座幼兒園特色遊戲場，讓孩子在優質的環境下快樂學習、安心成長，創造雙贏的成果。

教育局表示，今年嘉年華以「全齡共融、親子共學」為主軸，規劃六大主題體驗區，包含AI互動體驗、永續環境小達人、創意手作坊及感統遊戲區等，內容涵蓋數位學習、藝術創作、環境教育、情緒管理與生命尊重等面向，讓孩子在遊戲中探索世界，也讓家長在陪伴中看見幼教政策如何落實在日常學習現場。