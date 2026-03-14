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2026臺北客家春慶新丁新枝祈福 蔣萬安：持續推動育兒友善

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
臺北市長蔣萬安14日出席2026臺北客家春慶新丁新枝祈福活動。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安14日出席2026臺北客家春慶新丁新枝祈福活動。圖／台北市政府提供

臺北市長蔣萬安14日出席2026臺北客家春慶新丁新枝祈福活動。致詞時他特別說明，自上任市長以來，市府持續推出各項育兒友善政策，例如好孕專車、幸福住宅、婦幼專責醫院、生生喝鮮奶及營養午餐免費等措施，就是希望讓孩子能夠健康幸福地成長。

蔣萬安說，客家文化中十分重視傳承，因此家中若有新生兒，男孩稱為「新丁」，女孩則稱為「新枝」。今天也特別為新枝、新丁準備象徵長壽與福氣的「新丁粄」，並為寶寶們戴上以藍染工藝製作的帽子、披上披肩。蔣萬安說，不論是男孩或女孩，都希望將這份愛與祝福傳遞給每一位可愛的Baby、每一位孩子，因為他們都是我們的心肝寶貝，也是臺灣未來的希望。

蔣萬安表示，臺北市政府非常重視孩子與下一代的幸福，投資下一代，就是投資臺北的未來。因此市府陸續推出好孕專車、幸福住宅，以及婦幼專責醫院等措施。近期市府也為減輕育兒家庭爸爸媽媽的負擔，推出生生喝鮮奶、營養午餐免費等政策，希望打造更加「育兒友善」的環境。

蔣萬安也提到，市府積極投入客家文化的推廣。除了每年盛大舉辦客家義民嘉年華之外，去（114）年也首次舉辦臺北客家美食節，吸引超過5萬人次參與；另外，臺北市客家文化主題公園去年入園人次超過160萬，相較前一年再成長12%。未來市府將持續努力推廣客家文化、向下紮根。

育兒 營養午餐 蔣萬安

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