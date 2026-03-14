北市動物之家冰櫃堆滿毛孩屍 專家揭痛處：流浪動物要照顧到什麼程度？

台北市動物之家冷凍庫爆滿毛孩屍體、浪浪照顧現況受矚。動保團體直言，飼主都會希望動物能善終，不希望看到這樣狀況；北市前議員、獸醫師楊靜宇則點出，先釐清對於收容動物的照顧程度，才能編列確實的照顧預算。

台灣動物平權促進會執行長林憶珊表示，毛小孩過世，飼主都希望善終，而且花了錢，不希望看到遺體是這樣，動保處恐辜負飼主的期待。希望動保處可以妥善處理動物善終，依該有程序去處理好。至於廠商招標問題，盼能盡快解決。

北市前議員、獸醫師楊靜宇表示，動物之家的動物屍體堆成山，牽涉兩層面，一是冰櫃夠不夠，二為動保處與委外廠商簽約是多久來清運一次，如果每天都來，相信不會累積至如此多。他指出，目前動物屍體焚化業者都是無照，全台目前僅有一家即將取得合法資格的寵物殯葬業者，建議北市委託合法業者。

「我們對於收容的流浪動物要照顧到什麼程度？」楊靜宇談及動物之家的花費，以價格不便宜的心絲蟲預防藥為例，25公斤以內犬隻的藥單顆成本要價近3、400元，動物之家大部分犬隻都是20公斤以上，若有600隻狗，每月都要吃，光心絲蟲預防藥的費用就相當可觀，其他費用還包含要吃的寄生蟲驅蟲藥等藥品。

楊靜宇說，不只藥品，每隻個體每年還要打狂犬病等預防針，成本價少說150元。整體預防藥的預算到底要多少？他建議動保處可與動保團體、動物之家承攬業者、獸醫師公會等相關單位開會討論，先釐清照顧流浪動物的醫療程度，才能推算該編列多少藥品、急傷救助、絕育補助等預算，再與產發局、府級好好商討此事並編列所需預算。

另外，動物之家因原址重建，現址是在內湖復育園區設置中繼園區安置收容動物。楊靜宇說，該處的動物醫院規模不夠，因此沒有動物醫院要投標，動保處找不到動物醫院來進駐；也因為院內沒有獸醫師，現在很多醫療服務都委外，例如自己的動物醫院是急重症的委託中心，現有近10隻動保處的狗貓。

台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，議員陳宥丞不捨毛小孩最後一程卻成冰庫「堆疊屍體」的悲劇。圖／陳宥丞辦公室提供