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清明節將屆 北市消防導入無人機巡查防墓區火警

中央社／ 台北14日電

北市消防局今天表示，清明節將屆，為防範墓區火警，導入無人機以高空巡查與熱源監測機制，結合地面警戒與巡邏，盼強化墓區火災早期發現與即時應變效率。

台北市消防局發布新聞資料表示，清明期間，民眾掃墓祭祖活動頻繁，墓區火災風險隨之升高。今年全面升級科技防災量能，並持續推動掃墓不使用火源、紙錢集中焚燒等減災措施。

消防局表示，今年清明節期間特別規劃運用無人機執行高空巡視，透過任務航線預設擴大巡查範圍，並以熱顯像技術等作為，即時辨識異常熱源與煙霧狀況，迅速掌握火點位置、火勢規模、可能延燒方向，大幅縮短搜尋時間，有效提升現場處置效率。

消防局表示，為降低火災發生風險，呼籲民眾掃墓時不用火源，並自行清除雜草後妥善裝袋處理，紙錢可利用集中代燒機制等方式替代，避免放鞭炮及隨意丟菸蒂，且應帶走垃圾減少可燃物堆積。

消防局表示，若因焚燒金紙、雜草等行為不慎引發墓區火災，造成空氣污染或人員傷亡，將依相關法令規定辦理取締及裁罰。

消防局表示，民眾可下載「台北市行動防災」及「急救先鋒」App，即時掌握天氣變化及防災資訊，市民在慎終追遠之際，應兼顧公共安全與環境保護，以行動降低火災風險，共同維護城市安全與家園平安。

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