行人違規新北逾5千、基隆近2千件應自律 滑手機如阻礙交通可開罰

行人穿越路口時，若因為使用手機走走停停，可能忽略周邊來車，增加通行風險。目前交通法規沒有限制行人過馬路滑手機行為，但如果滑手機而造成慢行、站立、停留等若情節嚴重構成「阻礙交通」行為，還是有可能開罰500元。

新北交大統計，新北市行人違規取締件數，今年1月至3月8日止，共取締5525件，行人事故件數586件，較去年同期下降169件，下降22.3%。

新北市警局交通大隊大隊長李仁寧說，依據道交條例第78條規範，行人若不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮；不依規定擅自穿越車道；坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通等，可開罰500元。

李仁寧說，行人因為使用手機造成足以阻礙交通的開罰案例，在實務上並不多見，去年違反道交條例78條的罰單中，涵蓋好幾種行為樣態，以不依標線通行較常見，但有幾件是與使用手機有關，還要進一步詳查。

基隆交通隊副隊長李文雄表示，基隆推動行人友善後行人交通事故下降，目前加強取締行人違規，去年取締8444件，今年截至2月取締1707件，違規樣態以任意穿越道路（未依規定走行穿線）最多，使用手機過馬路也曾發現，但目前並無因手機開罰案例，主要是舉證不易、也無明文禁止，員警發現都會吹哨制止勸導行人盡速通過。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨說，在交通體系裡，行人是最脆弱的用路人，制度與道路設計本來就應該優先保障行人安全，而不是在事故風險出現時，先責怪行人。即使行人有分心行為，也不代表社會可以把事故風險責任優先推給行人；真正成熟的交通環境，應該是能最大程度保護最脆弱的用路人。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛說，行人過路口確實應該專注，好好地、穩穩地走，才能保障自身安全，行人滑手機有被汙名化之虞，許多行人過路口拿起手機是為了自我保護，試圖錄下靠近的車輛是否有停讓，這是身為脆弱的用路人無奈之舉。