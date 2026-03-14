快訊

美伊戰爭大砲一響黃金沒漲 投資人撲空但還有戲

觀光人潮銳減！花蓮人氣麵店「一碗小」將熄燈 網不捨：愛店又少一間

聽新聞
0:00 / 0:00

行人違規新北逾5千、基隆近2千件應自律 滑手機如阻礙交通可開罰

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／新北、基隆報導
行人穿越道路時，在設有行人穿越道的地方，必須經由這些設施穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。記者游明煌／攝影
行人穿越道路時，在設有行人穿越道的地方，必須經由這些設施穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。記者游明煌／攝影

行人穿越路口時，若因為使用手機走走停停，可能忽略周邊來車，增加通行風險。目前交通法規沒有限制行人過馬路滑手機行為，但如果滑手機而造成慢行、站立、停留等若情節嚴重構成「阻礙交通」行為，還是有可能開罰500元。

新北交大統計，新北市行人違規取締件數，今年1月至3月8日止，共取締5525件，行人事故件數586件，較去年同期下降169件，下降22.3%。

新北市警局交通大隊大隊長李仁寧說，依據道交條例第78條規範，行人若不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮；不依規定擅自穿越車道；坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通等，可開罰500元。

李仁寧說，行人因為使用手機造成足以阻礙交通的開罰案例，在實務上並不多見，去年違反道交條例78條的罰單中，涵蓋好幾種行為樣態，以不依標線通行較常見，但有幾件是與使用手機有關，還要進一步詳查。

基隆交通隊副隊長李文雄表示，基隆推動行人友善後行人交通事故下降，目前加強取締行人違規，去年取締8444件，今年截至2月取締1707件，違規樣態以任意穿越道路（未依規定走行穿線）最多，使用手機過馬路也曾發現，但目前並無因手機開罰案例，主要是舉證不易、也無明文禁止，員警發現都會吹哨制止勸導行人盡速通過。

還路於民行人路權促進會理事長吳宜蒨說，在交通體系裡，行人是最脆弱的用路人，制度與道路設計本來就應該優先保障行人安全，而不是在事故風險出現時，先責怪行人。即使行人有分心行為，也不代表社會可以把事故風險責任優先推給行人；真正成熟的交通環境，應該是能最大程度保護最脆弱的用路人。

行人零死亡推動聯盟理事林柏勛說，行人過路口確實應該專注，好好地、穩穩地走，才能保障自身安全，行人滑手機有被汙名化之虞，許多行人過路口拿起手機是為了自我保護，試圖錄下靠近的車輛是否有停讓，這是身為脆弱的用路人無奈之舉。

行人穿越道路時，在設有行人穿越道的地方，必須經由這些設施穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。記者游明煌／攝影
行人穿越道路時，在設有行人穿越道的地方，必須經由這些設施穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。記者游明煌／攝影

交通事故 基隆 滑手機

延伸閱讀

騎上人行道當心荷包失血 新北這處科技執法平均一天罰2件

改善道安真正關鍵...學者籲加強政令宣導 優化道路標線

政策又跳票？交通事故死亡數去年共奪2858命 降幅僅3.1％

小綠人以後不跑了！交部：綠燈取消加速動畫 今年內全台統一

相關新聞

行人違規新北逾5千、基隆近2千件應自律 滑手機如阻礙交通可開罰

行人穿越路口時，若因為使用手機走走停停，可能忽略周邊來車，增加通行風險。目前交通法規沒有限制行人過馬路滑手機行為，但如果滑手機而造成慢行、站立、停留等若情節嚴重構成「阻礙交通」行為，還是有可能開罰500元。

發錢沒人領？中低收嬰幼兒懷孕營養補助申請掛零 議員：美意虛設

台北市社會局提供弱勢孕產婦、2歲以下嬰幼兒申請懷孕營養補助等政策，每月500元補助額度，但議員洪婉臻，不只補助低於桃園、台南，低收入戶補助申請次數僅14次，中低收戶甚至掛零，成效不彰。北市社會局表示，會加強宣導，幫助有需要的民眾取得資源。

別白跑一趟…硫磺谷溫泉泡腳池這原因不開放 還有兩處可以去

北市北投區硫磺谷溫泉泡腳池近期因湯櫃嚴重損壞，產發局將檢查確定原因並修復，即日起暫停開放，重新開放時間未定。不過，泉源公園、復興公園的溫泉泡腳池正常開放，服務民眾。

2026新北幼教嘉年華今登場 打造全齡共融學習樂園

新北教育局今在市民廣場舉辦「2026新北幼來樂～幼教嘉年華」，現場超過100個學習攤位，串聯成戶外學習樂園，親子闖關與舞台展演接力上陣，吸引逾五千名親子家庭參與。

北市動物之家遭疑沒讓毛孩善終 收容動物也沒尊嚴「沒藥、沒獸醫」

台北市動物之家被爆無法讓毛孩好好善終，也被質疑連收容動物都沒尊嚴。議員陳宥丞揭北市動保處標案價格低，招標狀況不理想，近況更是沒獸醫師照顧收容動物的身體健康。動保處說，該標案3月底決標，目前有4位獸醫師協助處理，無空窗疑慮。

北市動物之家驚見爆滿毛孩屍體 議員：市府欠毛孩及家屬一個道歉

台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，數量超過50隻，民眾看不下去，議員陳宥丞更痛心因處理標案流標，毛小孩最後一程卻成冰庫「堆疊屍體」的悲劇，市府欠毛孩及家屬一個道歉。北市動保處說，今已先焚化50件動物屍體，還有300件待處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。