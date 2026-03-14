2026新北幼教嘉年華今登場 打造全齡共融學習樂園

新北教育局今在市民廣場舉辦「2026新北幼來樂～幼教嘉年華」，現場超過100個學習攤位，串聯成戶外學習樂園，親子闖關與舞台展演接力上陣，吸引逾五千名親子家庭參與。

教育局表示，今年嘉年華以「全齡共融、親子共學」為主軸，規畫六大主題體驗區，包含AI互動體驗、永續環境小達人、創意手作坊及感統遊戲區等，內容涵蓋數位學習、藝術創作、環境教育、情緒管理與生命尊重等面向，讓孩子在遊戲中探索世界，也讓家長在陪伴中看見幼教政策如何落實在日常學習現場。

舞台演出同樣人氣滿滿，MOMO與YOYO哥哥姐姐活力帶動唱，孩子們隨著音樂又唱又跳，掌聲與歡笑聲此起彼落，氣氛熱絡。還有「新北幼幼歡樂多語影音秀」得獎幼兒園團隊輪番上台，展現孩子在自然語境中學習的自信與成果。

新北市長侯友宜表示，面對少子化挑戰，新北不只做家長的後盾，更希望成為孩子夢想啟航的起點。新北市持續擴充平價教保與多元托育資源，讓家長「找得到、用得起、托得安心」，目前平價教保收托量已突破5萬6,000人，規模居全國前段，讓更多家庭在新北安心育兒、放心打拚。

同時與幼教夥伴並肩努力，強化教師專業支持與教學創新，導入AI科技輔助教學及SEL社會情緒教育，減輕行政負擔，把時間還給陪伴與教學；並持續優化設施設備，打造全國最大的非營利幼兒園及19座幼兒園特色遊戲場，在擴增量能的同時全面提升品質，讓每一所幼兒園都成為家長信任、孩子自在探索的學習環境。

教育局表示，幼教嘉年華讓教學成果走出校園，也讓家長更貼近幼教現場。未來將持續深化共融與適性支持，陪伴孩子在探索中培養能力與自信，讓幸福成長從幼兒園開始扎根。

新北教育局今在市民廣場舉辦「2026新北幼來樂～幼教嘉年華」，現場超過100個學習攤位，串聯成戶外學習樂園。記者江婉儀／攝影

新北教育局今在市民廣場舉辦「2026新北幼來樂～幼教嘉年華」，市長侯友宜與小朋友互動體驗活動。。記者江婉儀／攝影