北市動物之家遭疑沒讓毛孩善終 收容動物也沒尊嚴「沒藥、沒獸醫」

台北市動物之家被爆無法讓毛孩好好善終，也被質疑連收容動物都沒尊嚴。議員陳宥丞揭北市動保處標案價格低，招標狀況不理想，近況更是沒獸醫師照顧收容動物的身體健康。動保處說，該標案3月底決標，目前有4位獸醫師協助處理，無空窗疑慮。

動物之家現有2個診間，1診是認養動物施打晶片、狂犬病疫苗與回診，2診為醫療收容犬貓。議員陳宥丞指出，動保處過往迄今編列的預算與現實市場脫節，廠商投標意願低落，導致今年「提升台北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫」標案頻流標，現況是沒獸醫師在運作，等同收容動物未得到足夠的保障。

陳宥丞也提及去年關注動物之家為動物們投藥狀況，除蟲藥標準是每月一次，實際卻是一年一次，他批動保處讓毛小孩長期暴露在跳蚤、壁蝨、甚至心絲蟲的風險中，「沒經費、沒人力不該是犧牲動物健康的藉口」，也強調自己在議會從未阻擋合理的動保預算。

動保處回應，提升台北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫今年第1次公告無人投標、第2次公告廠商資格不符流標，已再公告上網，預計3月底會決標，目前動物之家1診、2診均由動保處4位獸醫師協助處理，如有無法處理的緊急案件則會後送動保處急傷醫院治療，所以無空窗疑慮。

動保處說，認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品（預約式）採購案今年已後續擴充無中斷。動物之家收犬貓在進所時均會施打疫苗與點外寄生蟲驅蟲藥，去年11月底前已完成所有收容犬隻加強點用外寄生蟲驅蟲藥，預計今年5月再投，另目前收容犬隻每月會投予心絲蟲預防藥。