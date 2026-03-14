快訊

美伊戰爭大砲一響黃金沒漲 投資人撲空但還有戲

觀光人潮銳減！花蓮人氣麵店「一碗小」將熄燈 網不捨：愛店又少一間

聽新聞
0:00 / 0:00

北市動物之家遭疑沒讓毛孩善終 收容動物也沒尊嚴「沒藥、沒獸醫」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市動物之家。圖／北市動保處提供
台北市動物之家。圖／北市動保處提供

台北市動物之家被爆無法讓毛孩好好善終，也被質疑連收容動物都沒尊嚴。議員陳宥丞揭北市動保處標案價格低，招標狀況不理想，近況更是沒獸醫師照顧收容動物的身體健康。動保處說，該標案3月底決標，目前有4位獸醫師協助處理，無空窗疑慮。

動物之家現有2個診間，1診是認養動物施打晶片、狂犬病疫苗與回診，2診為醫療收容犬貓。議員陳宥丞指出，動保處過往迄今編列的預算與現實市場脫節，廠商投標意願低落，導致今年「提升台北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫」標案頻流標，現況是沒獸醫師在運作，等同收容動物未得到足夠的保障。

陳宥丞也提及去年關注動物之家為動物們投藥狀況，除蟲藥標準是每月一次，實際卻是一年一次，他批動保處讓毛小孩長期暴露在跳蚤、壁蝨、甚至心絲蟲的風險中，「沒經費、沒人力不該是犧牲動物健康的藉口」，也強調自己在議會從未阻擋合理的動保預算。

動保處回應，提升台北市動物之家認養犬貓醫療與照護品質計畫今年第1次公告無人投標、第2次公告廠商資格不符流標，已再公告上網，預計3月底會決標，目前動物之家1診、2診均由動保處4位獸醫師協助處理，如有無法處理的緊急案件則會後送動保處急傷醫院治療，所以無空窗疑慮。

動保處說，認養犬貓重要傳染病檢測試劑、疫苗及藥品（預約式）採購案今年已後續擴充無中斷。動物之家收犬貓在進所時均會施打疫苗與點外寄生蟲驅蟲藥，去年11月底前已完成所有收容犬隻加強點用外寄生蟲驅蟲藥，預計今年5月再投，另目前收容犬隻每月會投予心絲蟲預防藥。

台北市動物之家收容犬隻每月會投予心絲蟲預防藥。圖／北市動保處提供
台北市動物之家收容犬隻每月會投予心絲蟲預防藥。圖／北市動保處提供

標案 陳宥丞 獸醫師

延伸閱讀

北市動物之家驚見爆滿毛孩屍體 議員：市府欠毛孩及家屬一個道歉

8隻幼齡布偶貓開放認養 新竹動保所3月18日舉辦公開抽籤

桃園非犬貓萌寵想找家 14日藝文廣場開放認養

虐狗不停手 黑狗被飼主狂打又作勢拿菸燙 台中動保處急救援

相關新聞

行人違規新北逾5千、基隆近2千件應自律 滑手機如阻礙交通可開罰

行人穿越路口時，若因為使用手機走走停停，可能忽略周邊來車，增加通行風險。目前交通法規沒有限制行人過馬路滑手機行為，但如果滑手機而造成慢行、站立、停留等若情節嚴重構成「阻礙交通」行為，還是有可能開罰500元。

發錢沒人領？中低收嬰幼兒懷孕營養補助申請掛零 議員：美意虛設

台北市社會局提供弱勢孕產婦、2歲以下嬰幼兒申請懷孕營養補助等政策，每月500元補助額度，但議員洪婉臻，不只補助低於桃園、台南，低收入戶補助申請次數僅14次，中低收戶甚至掛零，成效不彰。北市社會局表示，會加強宣導，幫助有需要的民眾取得資源。

別白跑一趟…硫磺谷溫泉泡腳池這原因不開放 還有兩處可以去

北市北投區硫磺谷溫泉泡腳池近期因湯櫃嚴重損壞，產發局將檢查確定原因並修復，即日起暫停開放，重新開放時間未定。不過，泉源公園、復興公園的溫泉泡腳池正常開放，服務民眾。

2026新北幼教嘉年華今登場 打造全齡共融學習樂園

新北教育局今在市民廣場舉辦「2026新北幼來樂～幼教嘉年華」，現場超過100個學習攤位，串聯成戶外學習樂園，親子闖關與舞台展演接力上陣，吸引逾五千名親子家庭參與。

北市動物之家遭疑沒讓毛孩善終 收容動物也沒尊嚴「沒藥、沒獸醫」

台北市動物之家被爆無法讓毛孩好好善終，也被質疑連收容動物都沒尊嚴。議員陳宥丞揭北市動保處標案價格低，招標狀況不理想，近況更是沒獸醫師照顧收容動物的身體健康。動保處說，該標案3月底決標，目前有4位獸醫師協助處理，無空窗疑慮。

北市動物之家驚見爆滿毛孩屍體 議員：市府欠毛孩及家屬一個道歉

台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，數量超過50隻，民眾看不下去，議員陳宥丞更痛心因處理標案流標，毛小孩最後一程卻成冰庫「堆疊屍體」的悲劇，市府欠毛孩及家屬一個道歉。北市動保處說，今已先焚化50件動物屍體，還有300件待處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。