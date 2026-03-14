北市動物之家驚見爆滿毛孩屍體 議員：市府欠毛孩及家屬一個道歉

台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，數量超過50隻，民眾看不下去，議員陳宥丞更痛心因處理標案流標，毛小孩最後一程卻成冰庫「堆疊屍體」的悲劇，市府欠毛孩及家屬一個道歉。北市動保處說，今已先焚化50件動物屍體，還有300件待處理。

動保處沒有寵物屍體個別火化的服務，但可受託請廠商代為處理，民眾須將寵物屍體以不透光的黑色塑膠袋包裝，送至動物之家，並支付委託焚化規費。動保處平均每月有962公斤動物屍體，平均每月受理民眾委託屍體焚化114件，現有動物之家、動保處本部共2座冷凍庫分別可冰存約200、150隻犬貓動物屍體。

議員陳宥丞接獲陳情，動物之家冷凍庫的毛小孩屍體就像垃圾般被堆疊亂放，從去年12月至今，數量多到快碰到天花板，如此畫面讓同樣經歷過毛孩過世的他很鼻酸與難過，毛孩生命最後一段路不該被如此對待，也直呼大家都是支付火化費用為毛孩送終，結果動保處收了費用卻沒做到應做之事。

陳宥丞團隊調查與訪談資深志工發現，這早已不是第一次發生，甚至還不是最滿，大門曾因太滿而一度關不起來。他指出，此非動保處稱議會擱置預算所致，而是動保處低價標案的惡性循環，因「預算金額遠低於市場行情」，導致沒有廠商願意投標，最終流標。

他要求動保處，囤積狀況已達飽和，應立即啟動緊急處置機制，且重新評估標案行情，不要再用「低於行情」的價格測試市場底線，最終受苦的是動物。

動保處回應，即刻檢視並改善冷凍庫內部空間配置及動線。處本部冷凍庫現已清理完畢，妥善擺放安置動物屍體，空間尚有餘裕，已緊急將動物之家冷凍庫部分動物屍體移至冰存。今日已聯繫設有寵物屍體焚化爐的動物防疫單位協助，優先焚化屍體50件動物屍體，可舒緩冰存數量；還有約300隻民眾委託焚化寵物屍體待處裡。

動保處說，之前每月委外屍體廠商清運6次。台北市動物屍體委託焚化案今年公告第1次廠商提出疑義、第2次廠商報價逾底價，因而未能如期決標，標案預計3月17日再次重新上網公告並重新訂定底價，3月底完成決標後馬上清運。也強調深刻檢討此次標案銜接不及與後續造成的管理問題，將全面優化相關作業流程。

台北市動物之家冷凍庫暫存大量動物屍體，如此畫面讓同樣經歷過毛孩過世的議員陳宥丞很鼻酸與難過。圖／陳宥丞辦公室提供