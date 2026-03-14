新北無良屠宰廠排放牛隻血水汙染環境 環保局喊最高重罰2千萬

新北泰山區一家殺牛屠宰業竟非法私設專管排放廢水，在中港南路溝渠排出大紅色血水，周邊散發濃臭血腥味，經新北市環保局昨晚派稽查重案組及稽查人員趕抵現場，業者坦承不諱，環保局現場依法告發，最高可處2千萬元以下罰鍰，更當場要求「勒令停工」及將私設專管移除。

新北市環保局環境稽查重案組及稽查人員昨晚接獲通報，泰山中港南路溝渠疑似遭紅色血水污染，經查是一家專門屠宰牛隻的「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，經調查，該公司雖領有水污染防治許可證，卻在廠內私設未經核准的排放口。

且環保局稽查人員抵達現場時，發現工廠還正在作業，業者當場坦承為圖方便與節省處理成本，利用專管及泵浦抽取方式，將原本應進入處理程序的廢水，直接由調整池引導至未核准登記的放流口排出。

環保局表示，業者惡劣繞流排放行為，已違反水污染防治法規定，違規情節重大，當場依法告發並勒令業者停工，最高可處2千萬元以下罰鍰，同時要求業者在17日前拆除所有非法專管及泵浦設施，並將此案提報市府公安小組從嚴處理。

新北市議員黃淑君表示，昨晚近10點接獲民眾通報業者汙染溝渠的惡劣行為，當下會同匿名檢舉人及轄區警方前往直擊污染排放，且有2度排放，每次時間10分鐘到15分鐘不等，雖然排放後有注入清水嘗試稀釋污染證據，但周邊血腥味重，溝底有嚴重油垢，臭味四溢。

黃淑君說，新北市政府長年投入數億預算整治河川，要求市府應重罰污染源，未來也應積極查處相關污染來源，杜絕黑心工廠。