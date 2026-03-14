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發錢沒人領？中低收嬰幼兒懷孕營養補助申請掛零 議員：美意虛設

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市社會局提供弱勢孕產婦、2歲以下嬰幼兒申請懷孕營養補助等政策，每月500元補助額度。圖／報系資料照
台北市社會局提供弱勢孕產婦、2歲以下嬰幼兒申請懷孕營養補助等政策，每月500元補助額度。圖／報系資料照

北市社會局提供弱勢孕產婦、2歲以下嬰幼兒申請懷孕營養補助等政策，每月500元補助額度，但議員洪婉臻，不只補助低於桃園、台南，低收入戶補助申請次數僅14次，中低收戶甚至掛零，成效不彰。北市社會局表示，會加強宣導，幫助有需要的民眾取得資源。

北市社會局針對低收入戶、中低收入戶孕產婦、嬰兒營養品提供補助，每人每次補助1千元，每2個月申請一次，12至114年北市「2歲以下嬰幼兒」營養補助，近3年低收入戶僅有18次申請，112年1次、113年3次、114年14次，中低收入戶更連3年掛零，無補助紀錄。

洪婉臻指出，北市擴大補助中低收戶是好事，但若無人申請，政策美意如同虛設，以鄰近台北市的桃園市為例，同性質補助113年度補助人次達129人，另外，類似補助相較桃園市1萬元、台南市1.2萬，金額較低。建議社會局必須深究申請人數少的原因，研議簡化申請程序，也避免資訊落差。

北市社會局指出，台北市已提供多層次福利，單一補助申請未必能縱觀整體福利支持現況。在孕產支持方面，北市除生育獎勵金外，對低收與中低收入戶提供流產或死產3萬3千元補助，分娩者另有1萬3千元營養補助。對體弱新生兒，出生體重1500公克以下即可領一次性2萬元，且僅需出生證明。

另外，若同時屬經濟弱勢，還可再申請每兩個月1000元至2歲的持續補助，屬一次性加長期支持。相較部分縣市不得重複領取，北市在健康與經濟弱勢並存時反而可疊加申請。

社會局也指出，北市低收入戶兒少生活補助每月最高8289元，也高於大多縣市，顯示整體經濟支持較為充足。因此，申請數少可能與族群規模小或已由其他補助支應有關，而非完全無需求。對於議員的建議，市府也已要求加強宣導，幫助有需要的民眾取得資源。

營養 社會局 北市

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