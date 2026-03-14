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別白跑一趟…硫磺谷溫泉泡腳池這原因不開放 還有兩處可以去

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
民眾到泉源公園溫泉泡腳池泡腳，讓身體暖呼呼。本報資料照片／記者林伯東攝影
民眾到泉源公園溫泉泡腳池泡腳，讓身體暖呼呼。本報資料照片／記者林伯東攝影

北市北投區硫磺谷溫泉泡腳池近期因湯櫃嚴重損壞，產發局將檢查確定原因並修復，即日起暫停開放，重新開放時間未定。不過，泉源公園、復興公園的溫泉泡腳池正常開放，服務民眾。

產發局表示，泉源公園、復興公園溫泉泡腳池的開放時間為每周二至周日上午8時至下午6時，民眾若有疑問可電洽泡腳池服務專線（0916-517613或0916-872265）。

泉源公園溫泉泡腳池園區可在捷運北投站搭乘小28公車至「泉源公園」站抵達，也能搭乘230、小7、小22及小26路等公車至「郵政訓練所」站步行約200公尺抵達。 

復興公園溫泉泡腳池園區則可從捷運新北投站出站向左走250公尺即可到達；公車可搭乘216區、218、218區、218直、223、266、602、小6、內科通勤16、南軟通勤北投線在「新北投站」下車，或搭乘129、230、小7、小9、小22、小26在「北投公園站」下車。

北市北投區硫磺谷溫泉泡腳池近期因湯櫃嚴重損壞，產發局將檢查確定原因並修復，即日起暫停開放。圖／台北市產發局提供
北市北投區硫磺谷溫泉泡腳池近期因湯櫃嚴重損壞，產發局將檢查確定原因並修復，即日起暫停開放。圖／台北市產發局提供

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