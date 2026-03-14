新北萬金石馬拉松明登場 北海岸交管時段 替代道路看這裡

新北市萬金石馬拉松賽事明天在新北市萬里、金山及石門地區舉行，賽道行經台2線北部濱海公路及周邊道路，為維護賽事安全與交通順暢，新北市警局於賽事期間實施交通管制並規劃替代道路，呼籲民眾提前規畫行程並配合當地交通指揮。

新北警方表示，賽事期間台2線部分路段封閉做為賽道，基隆往淡水方向車輛將改行對向車道單線調撥行駛；淡水往基隆方向則採調撥單線雙向通行，考量車道縮減，用路人應減速慢行。礙於車輛不得穿越賽道，磺港地區居民往返金山市區，建議改行磺港路及磺清路右側聯絡道路，由社寮聯絡道路銜接進入金山市區。

比賽當日清晨5時30分至上午8時30分，金山區中山路、環金路口至環金路、清水路16巷口，由萬里往石門方向將實施全線封閉，金山市區橫向道路亦無法穿越。警方建議民眾由中山路往三界壇路，經法鼓路銜接台2線石門往萬里方向通行。

萬里區下社路接金山區民生路、磺港路及磺清路通往台2線路口雙向車道亦將封閉管制，預計從15日凌晨零時至下午1時30分實施管制，並自上午10時起隨選手通過石門折返點後逐步撤除賽事布置，分階段恢復通車。金山市區往淡水方向可由環金路銜接台2線，磺港里民眾往金山市區可經由「社寮」替代道路（涵洞）前往。

警方指出，比賽當日北海岸台2線及金山、萬里周邊道路將有交通管制，建議民眾提前改道或避開相關時段，並遵循現場員警及交通管制人員指揮，共同維護交通安全與賽事順利進行。