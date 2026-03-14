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95歲鄰長詹石陣不言退：年齡不是障礙

聯合報／ 記者葉德正張策／新北報導
新北市三重區平和里長黃進行（左）與九旬鄰長詹石陣共事逾20年，黃稱讚詹是很稱職的鄰長，年齡不成問題。記者張策／攝影
新北市三重區平和里長黃進行（左）與九旬鄰長詹石陣共事逾20年，黃稱讚詹是很稱職的鄰長，年齡不成問題。記者張策／攝影

鄰長是守望地方第一線，新北三重區平和里鄰長詹石陣今年九十五歲，他說，雖然年紀大了，走路速度慢一些，但身體仍算健康，日常生活與鄰里事務多半親力親為，不覺得年齡影響服務能力。

詹石陣說，他住四樓，每天上下樓梯沒有問題。他認為不應對鄰長設年齡上限，「年齡不應該成為服務的障礙」，只要身體狀況允許、願意為地方服務，就不該被排除。

「鄰長是里長的眼睛與左右手。」新莊信義里鄰長詹秋冬今年七十九歲，服務達四十年，長期協助里長各項工作，把服務送進家門。他說，現代社會人際關係與過去相比更為複雜，服務難度也更高，但只要願意多走一步、多聽一句話，鄰長能成為社區裡最溫暖、不可或缺的力量。

詹秋冬說，鄰長主要工作是發放選舉公報、張貼通知、協助清潔、環境維護、政策宣導等，當鄰長就是想回饋社會，「里長不棄嫌，我就繼續做下去。」

詹秋冬服務的社區多為老住戶，很多人是他從小看到長大，住戶間彼此熟識、有信任感，透過長年累積的人情與默契，讓他們更早發覺里民的需求。詹秋冬會和各社區管委會混熟，維繫溝通管道，當發生問題時，第一時間掌握並回報給里長，共同研議解決方案，適合爭取資源。

年齡 人際關係

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