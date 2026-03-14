新北市鄰長難覓 放寬限制 不限同鄰

新北市近年面臨鄰長高齡化，對年齡設上限卻導致多里招募困難，市府今年放寬規定，新聘者仍須符合規定，但開放續聘者年齡上限；鄰內缺乏合適人選可在同里遴聘，人數不得超過總數四分之一。

新北民政局統計全市有二萬二三八一名鄰長，七十五歲以上共四三八八人占約二成，民政局二○二三年為讓新血加入，修改「鄰長遴聘解聘實施要點」，規定新聘鄰長須滿二十五歲，不得逾七十五歲，引發基層里長焦慮。

許多里長反映，市府用意很好，卻不符實際需求，建議放寬年齡上限。民政局今年二月修條例放寬規定。

民政局地方行政科長張建智說，里長反映年齡設上限影響聘任，在汰舊換新與經驗傳承上，決定提出折衷方案，希望穩定基層動能。

板橋里長聯誼會主席、華貴里長林榮彩他說，七十五歲以上鄰長數量不少，服務認真，樂見高齡里長續任。土城埤林里長蔡志紅說，年齡限制影響找人，里內七十五歲以上鄰長超過十名，長期熟悉地方事務。

也有里長說，高齡鄰長深耕地方，聲望高、人面熟，超高齡社會應鼓勵健康長者參與，年齡設門檻不合理。但有里長提到，七十歲以上投保團體意外險普遍不易承保，恐影響鄰長保障。

基隆市民政處近期通知各區公所鄰長八十歲屆齡即不續聘用，部分里長不以為然，主張應納入健康情況及意願延長續用年齡；也有里長說，部分老鄰長行動不便、身體不堪負荷，卻礙於人情壓力不好意思更換，訂年齡上限可解決里長難題。民政處回應，年齡過大增加意外風險，鄰里組織年輕化有必要性。