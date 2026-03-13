聽新聞
0:00 / 0:00
饕客搶頭香！手扒雞始祖「香鷄城」回歸 西門町試營運引人潮
手扒雞始祖「香鷄城」日前預告回歸，台北市西門町店面今天起試營運，排隊人潮超出業者預期。台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」也在近期回歸，吸引不少熟客前往捧場。
香鷄城在1984年創立，主打手扒雞與各式速食產品，全盛時期在台灣超過百間分店，後來公司重心逐漸轉往食品加工；儘管曾在2016年重新回歸開店，後續又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素，再退回食品代工。
香鷄城日前在臉書粉絲團分享新店面的照片，預告即將回歸，進駐西門町商圈；今天起展開試營運，下午2時開賣，首日限量150隻，明天假日限量250隻，每人限購3隻，初期僅供應單點手扒雞和手扒雞套餐，後續才會提供其他餐點加購。
面對首日出現排隊人潮，香鷄城第三代、品牌經理陳巧瑜接受中央社記者訪問時坦言，沒預料到有這麼多人，「有點擔心大家忘記我們了。」
搶得頭香的潘小姐家住在桃園，今天特別北上，並提前4小時排隊，希望能回味記憶中的味道；當打開餐點那一刻，她興奮直喊「好香」。
另外，台北老字號的鰻魚餐廳「肥前屋」，去年6月底結束營業後，也在近期回歸，於3月11日起試營運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。