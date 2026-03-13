快訊

中央社／ 新北13日電

新北市今晚舉辦消防及義消人員「回娘家」暨全國退休消防協會幹部聯誼會，市長侯友宜頒發「消防家庭貢獻獎」，表揚長年投入救災與守護公安的3個消防家庭，肯定世代傳承精神。

新北市消防及義消人員回娘家暨全國退消協會幹部聯誼會，約300人今晚在市府舉辦交流餐會，侯友宜並表揚「消防家庭貢獻獎」給雙和救護義消中隊羅文崇家庭、板橋義消救護分隊尤榮華家庭、義消特搜大隊黃春財家庭。

侯友宜肯定這些消防家庭長期支持消防工作，包括救災、防火宣導、救護、特搜等，展現世代傳承的消防精神。

侯友宜致詞感謝退休前輩是消防制度發展的重要見證者，感謝多年來奉獻公共安全。他總是要求維護第一線義消的安全為要，許多家庭投入義消，更令人感動，透過交流與承傳經驗，可降低殉職與受傷的風險。

消防局長陳崇岳說，致力提升OHCA（到院前心肺功能停止）病患康復出院率，2024年達11.68%，居六都第一，遠超全國平均的水準，累計救回超過2600人。此次邀請退休消防及義消人員相聚交流，延續前輩累積豐富經驗，並促進跨縣市情誼與合作。

此外，消防局今天也於板橋大觀消防分隊舉行冠揚國際執行長賴金龍與勝輝地產副董事長何易學共同捐贈1輛高頂救護車捐贈儀式。

板橋區人口密集，消防局說，114年度救護案件達3萬餘件，平均每月超過3000件，救護勤務繁重。此次捐贈為第一線消防救護工作再添生力軍，將有效提升板橋地區緊急救護能量，更完善的守護生命。

侯友宜 新北

