與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

105市道改善工程決標！預計9月開工 串聯林口、八里交通動脈

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
105市道改善工程於今日順利決標，預計今年9月開工。圖為105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程示意圖。圖／新北市工務局提供
105市道改善工程於今日順利決標，預計今年9月開工。圖為105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程示意圖。圖／新北市工務局提供

攸關林口八里地區交通發展的重要建設「市道105線改善工程」於今日順利完成決標，由福清營造股份有限公司得標，預計於今年9月開工，工期48個月。新北市工務局表示，工程完成後，將有效改善現有道路蜿蜒陡峭及路幅不足問題，強化林口與八里間交通連結，帶動區域整體發展。

市道105線為新北市林口、八里及淡水間重要聯繫道路，隨著林口國際AI +智慧園區及台北港特定專區持續發展，交通運輸需求大幅增加，新北市政府繼與中央攜手推動新闢林口A3道路成功後，亦持續推動市道105線全線改善計畫，目前第1期A3道路工程預計今年完工，第2期蜿蜒路段於今日決標，以及第3期八里平面路段辦理細部設計及都市計畫變更作業中。

工務局長馮兆麟表示，第2期蜿蜒路段發包工程費66.97億元，由中央與地方依比例出資，興建全長2.46公里的高架環型橋梁，完工後大行車輛將主要行駛高架環橋路段，以解決既有蜿蜒路線不符合大型車輛運轉軌跡之規範問題，而新闢路段通車後因有交通分流效果，原105市道將大幅減少大型車輛與機慢車爭道情形，相對原道路之通行安全性。將優化林口往返八里、新五泰、桃園地區通勤、貨運運輸路網，大幅提升林口地區整體交通，打造林口成為交通樞紐及產業區位中心。

新工處長簡必琦說明，本案於2025年4月辦理公開閱覽徵求廠商意見，2025年7月工程上網，歷經2次流標後，市府積極採納市場意見調整預算，經2月26日開標，於3月4日經評選會議評定最有利標廠商，並於3月13日決標在案，預計9月開工。

105市道改善工程完工後，將有效改善現有道路蜿蜒陡峭及路幅不足的問題。圖為105市道改善工程計畫示意圖。圖／新北市工務局提供
105市道改善工程完工後，將有效改善現有道路蜿蜒陡峭及路幅不足的問題。圖為105市道改善工程計畫示意圖。圖／新北市工務局提供

八里 林口

