萬金石馬拉松菁英選手迎賓 擂茶體驗傳遞台灣味

中央社／ 新北13日電

2026新北萬金石馬拉松將於15日登場，市府今天下午在新莊體育館歡迎來自5國、共16名國際菁英跑者參賽。現場安排客家擂茶文化體驗，象徵耐力與節奏精神，並為賽事暖身。

新北市副市長劉和然在歡迎會表示，萬金石馬拉松即將於週日（3月15日）鳴槍起跑，歡迎遠道而來的非洲肯亞、厄利垂亞、衣索比亞、義大利與以色列等國際菁英選手來台參賽。

劉和然說，賽事能順利取得世界田徑總會金標籤認證，仰賴中華民國田徑協會的專業協助，從賽道規劃、補給機制到邀請菁英選手都十分重要。今年共有5國16名菁英選手參賽，為歷年最多，男子組與女子組都有機會挑戰大會紀錄。

體育局表示，男子組大會紀錄由肯亞選手CyrusKipkemboi Mutai於2024年以2小時9分31秒締造；女子組紀錄則由衣索比亞選手Mulu Gadise於2025年跑出2小時29分14秒。今年男子組由肯亞選手Nicholas Kirwa參賽，其個人最佳成績2小時5分1秒；女子組肯亞選手Catherine Cherotich最佳成績為2小時21分10秒，賽事競爭可望激烈。

體育局表示，今年邀請菁英選手體驗以茶葉、芝麻、花生與穀物研磨客家擂茶，講究穩定方向與節奏，象徵耐心與持續累積的力量，也與馬拉松跑者掌握配速與耐力的精神相呼應。

此外，體育局說，國內女子組焦點戰也備受關注，長跑好手雷理莎與2024年萬金石國內女子冠軍謝千鶴，繼全國運動會與台北馬拉松交手後，今年將再度同場較勁，誰能奪冠成為賽事亮點之一。

