十三行跨河雙展 探索南島服飾、考古角色扮演

新北市立十三行博物館推出淡水河兩岸雙展覽，八里「島嶼織縷」特展探索南島服飾文化，也特別展出16族原住民服飾娃娃；右岸的「彼—此 2.0特展」則可換上考古背心來場角色扮演。

十三行博物館今天發布新聞稿，淡水河兩岸目前雙展覽進行中，八里十三行博物館「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」展期延長至5月10日，帶領觀眾從距今4500年的樹皮布文化，漫遊至當代南島語族豐富的編織技藝。另一岸的滬尾藝文休閒園區「彼—此 2.0特展」則進入最後倒數，展出至3月29日。

其中，「島嶼織縷」特展亮點為十三行與新北市府原民局合作展出的台灣原住民16族傳統服飾娃娃，由專業工藝師與輔大團隊純手工刺繡縫製，按原比例縮小，呈現阿美族早期黑裙的波浪紋飾、邵族連身片裙，以及賽德克族的菱格紋等各族群獨特工藝。

同時，十三行也攜手淡水將捷金鬱金香酒店及滬尾藝文休閒園區，在淡水河右岸展出「彼—此 2.0特展」，不僅能踏上擬真的3D考古發掘探坑地貼，還能換上史前風格服飾與專業考古背心，體驗考古探險角色扮演。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，無論是南島語族從樹皮到絲線的製衣工藝，或淡水河兩岸從地理對望到實質擁抱的文化交流，都展現人類順應自然、尊重資源的深刻智慧，盼透過兩檔特展的連結，理解這片土地的歷史記憶與永續價值。