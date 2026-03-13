快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

十三行跨河雙展 探索南島服飾、考古角色扮演

中央社／ 新北13日電

新北市立十三行博物館推出淡水河兩岸雙展覽，八里「島嶼織縷」特展探索南島服飾文化，也特別展出16族原住民服飾娃娃；右岸的「彼—此 2.0特展」則可換上考古背心來場角色扮演。

十三行博物館今天發布新聞稿，淡水河兩岸目前雙展覽進行中，八里十三行博物館「島嶼織縷-古代南島衣飾特展」展期延長至5月10日，帶領觀眾從距今4500年的樹皮布文化，漫遊至當代南島語族豐富的編織技藝。另一岸的滬尾藝文休閒園區「彼—此 2.0特展」則進入最後倒數，展出至3月29日。

其中，「島嶼織縷」特展亮點為十三行與新北市府原民局合作展出的台灣原住民16族傳統服飾娃娃，由專業工藝師與輔大團隊純手工刺繡縫製，按原比例縮小，呈現阿美族早期黑裙的波浪紋飾、邵族連身片裙，以及賽德克族的菱格紋等各族群獨特工藝。

同時，十三行也攜手淡水將捷金鬱金香酒店及滬尾藝文休閒園區，在淡水河右岸展出「彼—此 2.0特展」，不僅能踏上擬真的3D考古發掘探坑地貼，還能換上史前風格服飾與專業考古背心，體驗考古探險角色扮演。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，無論是南島語族從樹皮到絲線的製衣工藝，或淡水河兩岸從地理對望到實質擁抱的文化交流，都展現人類順應自然、尊重資源的深刻智慧，盼透過兩檔特展的連結，理解這片土地的歷史記憶與永續價值。

新北 十三行

延伸閱讀

淡江大橋將通車、美術館滿周年 新北逾40個春季活動熱鬧登場

八里污水處理廠3月2日移交新北 達到管用合一

全球瘋埃及

相關新聞

在地要求淡海二期人行道空間拓寬至14米 捷運局：已提報中央審議

新北市長侯友宜今天率市府團隊，到淡水與42位里長面對面交流。地方期待已久的淡江大橋，將於今年5月完工通車，有里長提出，應將淡海二期人行道拓寬為14米，才能保障安全與住戶寧靜。捷運局回應，不能在河中落墩，違反水利法規，將在水利主管機關許可下，適度拓寬，已向中央提報。

打造「冠軍搖籃」謝國城紀念棒球場揭幕 蔣萬安：記得他對棒球付出

台北市體育局與謝國城棒球文教基金會，斥資1500萬元全面升級青年公園棒球場硬體設施，今冠名為「青年公園謝國城紀念棒球場」，上午揭牌，期盼在基層棒球打造「冠軍搖籃」，台北市長蔣萬安出席揭牌儀式時表示，要讓大家記得台灣棒球之父謝國城，對基層棒球的付出。

新北副秘書長張其強未請辭下輔選 侯友宜：依規請假

新北市府副秘書長張其強請假輔選國民黨新北市長參選人李四川，挨批行政不中立；新北市長侯友宜今天回應，「市府同仁」皆按規定請...

南港發展快速 北市規畫10處社宅 交通問題待解

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫十處社宅、近四千戶是全市各行政區之最，北市都審會昨也審議規畫中的西新社宅，都發局指出，持續評估可用土地作為社宅；不過交通問題也待解，南港區昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但路幅小，引人車爭道引亂象，交通局允諾改善。

回填瀝青渣出油 汐止橫科農民掛白布條抗議污染水源

在汐止區橫科里有一片大約3000多坪的農地，這一個月來整地的地主傾倒大量的瀝青渣回填，造成一旁農田的灌溉用水上面都浮了一層油，農民不滿水源被重油污染，根本沒辦法種菜，生計受到影響，拉白布條抗議。

淡水國小迎130週年 學童陶藝拼貼打造景觀藝術牆

為迎接淡水國小130週年的來到，學校由三至六年級八百多位學童，總計一千多件的作品燒製成陶盤，拼貼在校園外牆，打造一面公共生態藝術牆面，在校長及校友同窗會理事長帶領下，學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，作品以「環境永續、手作共創、媒體敘事、多元文化」為核心理念，讓一面校園牆面不再只是靜態的美術展示，而成為一個能被看見、被聆聽、被說故事、並持續延伸學習的教育媒介。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。