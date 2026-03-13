清明節提供掃墓用品 汐止區公所8公墓設服務站

清明節就要到了，為了方便民眾掃墓祭祖，汐止區公所召集了警消及清潔隊召開清明祭祀服務工作協調會，除了在清明節當天有加開掃墓專車，並且規劃在4/4、4/5日2天，在8個公墓入口設置服務站，現場將提供礦泉水、水桶、手套等掃墓用品，也呼籲民眾響應紙錢集中焚燒，做環保、減少山林火災的發生。

汐止區長林慶豐表示，春暖花開，清明節也快到了，特別邀請了警分局、消防局、清潔隊到公所討論清明節便民服務措施，為了方便掃墓民眾停車，公所和汐止警分局，今年也向交通局申請在3月28日、3月29日、4月3～6日早上06:00至14:00時，共計六天，在第一公墓旁的新台五路二段大型車停車格開放小型車輛停放，以及部分雙向紅黃線路段開放停車，以便利鄉親掃墓。

林慶豐提到，還有在4/4、4/5二天，公所會在8處公墓入口處，設置公墓服務站，現場準備了手套、礦泉水、小水桶、紅紙袋等掃墓用品供民眾使用。還有一項便民服務就是，在4/5清明節當天有加開掃墓專車，發車的時間是在早上7點到下午3點；整點發車，行駛路線途經汐止火車站、汐止區公所、第1、2公墓、五堵火車站。詳細的行車路線和各項服務資訊，可以上本所官網查詢。還有為了提倡環保，呼籲鄉親能響應紙錢集中焚燒。

汐止警分局將在3/28、3/29、4/3～4/6，六天上午在車潮多的公墓實施交通管制，以維護民眾安全。消防局第六大隊也會派員駐點待命，以避免火災發生。請民眾也配合將砍除後的雜草攜回丟棄，勿自行焚燒，以免引起山林火災。