燒腦玩桌遊防失智 汐止區秀山據點長輩樂學習

汐止區秀山銀髮關懷據點每個星期一到五都會開辦健康多元課程，帶著長輩一起動一動，其中也設有桌遊課程，今(13)日帶著長輩玩音數圖卡，學數字的加減運算，真的很燒腦，透過遊戲動手也動腦，預防失智，接著中午一起共餐，吃飯聊天，就像一個大家庭好溫馨。

預防失智動腦課，帶著長輩玩音數圖卡，學數字的加減運算，每張牌上面都有不同數字，老師下的指令是，只能用3個數字，湊出10，現場分組進行，每位長輩拿著手中的牌，要組成10，隊員間有時還會互相幫助組牌，有時則是要動腦想一想算一算，真的很燒腦，不過長輩越算頭腦越靈活。

民眾說，本來不會算，玩了幾次桌遊後進步很多，現在很會算術，也很喜歡到據點來，因為以前在家都一個人，白天都沒人在，來據點大家一起學習一起玩，一群姊妹一起很開心。還有老師上的課程，有可以動腦、動動手腳、舒展筋骨的，很好。

有趣的桌遊，長輩們不斷的算數，到最後出完手中的牌，就整組完成，接著則是結合手腳，一樣是從一到十，每個數字都有不同的姿勢動作，除了手腳動一動，也考驗長輩的記憶力，現場歡笑聲不斷。

接著中午時間一到，據點準備了美味佳餚，大家一起共餐，邊吃飯邊聊天，就像一個大家庭一樣，當天汐止區公所社會人文課也來做國民年金宣導，和長輩們互動交流。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，週一到週五都有共餐，今天特別熱鬧，長輩們都很期待共餐，早上課程也安排了預防失智課程，讓長輩動動腦，在動腦的過程當中，達到預防失智的效果，也希望想要來運動或是參與共餐的，都非常歡迎一起來加入。