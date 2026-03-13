快訊

華航台北飛廣島疑重落地…改派航機前往載客 回程延誤逾6小時

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

燒腦玩桌遊防失智 汐止區秀山據點長輩樂學習

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
預防失智動腦課，帶著長輩玩音數圖卡，學數字的加減運算。圖／觀天下有線電視提供
預防失智動腦課，帶著長輩玩音數圖卡，學數字的加減運算。圖／觀天下有線電視提供

汐止區秀山銀髮關懷據點每個星期一到五都會開辦健康多元課程，帶著長輩一起動一動，其中也設有桌遊課程，今(13)日帶著長輩玩音數圖卡，學數字的加減運算，真的很燒腦，透過遊戲動手也動腦，預防失智，接著中午一起共餐，吃飯聊天，就像一個大家庭好溫馨。

預防失智動腦課，帶著長輩玩音數圖卡，學數字的加減運算，每張牌上面都有不同數字，老師下的指令是，只能用3個數字，湊出10，現場分組進行，每位長輩拿著手中的牌，要組成10，隊員間有時還會互相幫助組牌，有時則是要動腦想一想算一算，真的很燒腦，不過長輩越算頭腦越靈活。

民眾說，本來不會算，玩了幾次桌遊後進步很多，現在很會算術，也很喜歡到據點來，因為以前在家都一個人，白天都沒人在，來據點大家一起學習一起玩，一群姊妹一起很開心。還有老師上的課程，有可以動腦、動動手腳、舒展筋骨的，很好。

有趣的桌遊，長輩們不斷的算數，到最後出完手中的牌，就整組完成，接著則是結合手腳，一樣是從一到十，每個數字都有不同的姿勢動作，除了手腳動一動，也考驗長輩的記憶力，現場歡笑聲不斷。

接著中午時間一到，據點準備了美味佳餚，大家一起共餐，邊吃飯邊聊天，就像一個大家庭一樣，當天汐止區公所社會人文課也來做國民年金宣導，和長輩們互動交流。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，週一到週五都有共餐，今天特別熱鬧，長輩們都很期待共餐，早上課程也安排了預防失智課程，讓長輩動動腦，在動腦的過程當中，達到預防失智的效果，也希望想要來運動或是參與共餐的，都非常歡迎一起來加入。

長輩

相關新聞

在地要求淡海二期人行道空間拓寬至14米 捷運局：已提報中央審議

新北市長侯友宜今天率市府團隊，到淡水與42位里長面對面交流。地方期待已久的淡江大橋，將於今年5月完工通車，有里長提出，應將淡海二期人行道拓寬為14米，才能保障安全與住戶寧靜。捷運局回應，不能在河中落墩，違反水利法規，將在水利主管機關許可下，適度拓寬，已向中央提報。

打造「冠軍搖籃」謝國城紀念棒球場揭幕 蔣萬安：記得他對棒球付出

台北市體育局與謝國城棒球文教基金會，斥資1500萬元全面升級青年公園棒球場硬體設施，今冠名為「青年公園謝國城紀念棒球場」，上午揭牌，期盼在基層棒球打造「冠軍搖籃」，台北市長蔣萬安出席揭牌儀式時表示，要讓大家記得台灣棒球之父謝國城，對基層棒球的付出。

新北副秘書長張其強未請辭下輔選 侯友宜：依規請假

新北市府副秘書長張其強請假輔選國民黨新北市長參選人李四川，挨批行政不中立；新北市長侯友宜今天回應，「市府同仁」皆按規定請...

南港發展快速 北市規畫10處社宅 交通問題待解

北市南港區發展快速，居住需求高漲，市府已規畫十處社宅、近四千戶是全市各行政區之最，北市都審會昨也審議規畫中的西新社宅，都發局指出，持續評估可用土地作為社宅；不過交通問題也待解，南港區昆陽站周邊辦公大樓愈來愈多，但路幅小，引人車爭道引亂象，交通局允諾改善。

回填瀝青渣出油 汐止橫科農民掛白布條抗議污染水源

在汐止區橫科里有一片大約3000多坪的農地，這一個月來整地的地主傾倒大量的瀝青渣回填，造成一旁農田的灌溉用水上面都浮了一層油，農民不滿水源被重油污染，根本沒辦法種菜，生計受到影響，拉白布條抗議。

淡水國小迎130週年 學童陶藝拼貼打造景觀藝術牆

為迎接淡水國小130週年的來到，學校由三至六年級八百多位學童，總計一千多件的作品燒製成陶盤，拼貼在校園外牆，打造一面公共生態藝術牆面，在校長及校友同窗會理事長帶領下，學生將自己的作品，透過藝術牆工程師傅的指導，用水泥貼在校園外牆的大型花朵上頭，作品以「環境永續、手作共創、媒體敘事、多元文化」為核心理念，讓一面校園牆面不再只是靜態的美術展示，而成為一個能被看見、被聆聽、被說故事、並持續延伸學習的教育媒介。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。