侯友宜行動治理壓軸到淡水 交通建設發展起飛

115年度行動治理座談會今(13)日於淡水壓軸登場，新北市長侯友宜率市府團隊與42位里長面對面交流。淡水區近年人口成長快速，已成為新北市發展最亮眼的區域之一，隨之而來的交通、教育及公共設施需求，始終是市府團隊列為優先處理的重中之重。侯友宜強調，行動治理雖然來到年度最後一個場次，但市府對基層的服務與承諾不會中斷，每一份厚重的託付，都已化作解決問題的具體進度，持續守護新北市民。

侯友宜提及，大家期待已久的淡江大橋預計今年五月即將完工通車，這不僅能有效串聯淡水與八里，分擔台2線交通壓力，更能帶動北海岸的觀光與產業發展。而在財劃法修法通過預算增加後，市府會在基層建設投入更多心力，包含馬路鋪設、側溝整治等，至於重大建設如淡海輕軌二期、淡北道路等，也都會加速推動執行。

座談會上，里長們提出溪流護岸修建、道路整鋪及增設監視器以確保安全等提案。另外淡水因面對人口成長與人口結構高齡化之雙重挑戰，同時也提出許多基礎建設之建議，包括公幼、公托、長照及完全中學的規劃等，市府相關局處也都給予具體回應，並全面盤點基礎建設與社會福利量能，積極擴充公共服務資源，共同打造全齡宜居的淡水城市。

民政局長林耀長表示，淡水區自108年開始辦理行動治理座談會以來，各里長提案反映共計175件，至今已解除列管158件，執行達成率90%。綜觀新北市整體實績，自108年起至115年間，全市29區總計提案3,818案，已解列3,583案，解列率高達 93.8%，展現市府團隊行動治理的決心。