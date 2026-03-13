憂心大雨又淹家園 金山居民盼修改長興宮工程

快訊

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
張錦豪邀集相關單位發起會勘，現場聽聽民眾對復建工程的修正期待以及可以如何改善。圖／紅樹林有線電視提供
張錦豪邀集相關單位發起會勘，現場聽聽民眾對復建工程的修正期待以及可以如何改善。圖／紅樹林有線電視提供

金山區長興宮附近居民在前年山陀兒風災因大水溢堤水淹家園，到現在家園都還在復原當中，近來看到家門口的復建工程的完工樣貌更是難以接受。原因是工程只有加高護岸卻沒有加深水道、一旁連接家園的便道還沒有做拱型，如此大雨一來溪水溢堤水又再淹家園，居民實在是淹怕了，因此也向市議員張錦豪尋求協助，希望能夠進一步改善工程來守護家園。

在地居民蔡先生表示，溪道越做越淺，加上靠近車道箱涵初還有大石頭，剩下三分之一的高度，難說一個大雨一來家園不會再遭殃。真得是淹怕了！前年的風災，現在家園都還在復原中，看到這樣的工程實在是希望有人可以來協助。

為此市議員張錦豪也邀集相關單位發起會勘，現場聽聽民眾對復建工程的修正期待以及可以如何改善。可以見到好天氣溪道中水流不多但依舊湍急，還有搭建便橋的箱涵處，溪道上有石頭堆積，讓箱涵高度又矮了一截，為此市議員也要求，除了加深水道也要定期的巡查留意水道的順暢，減少再度淹水的風險。

市議員張錦豪表示，溪流流到民宅這裡內縮，然後箱涵高度又只有130公分，加上還有石頭堆積，這樣的溪道深度有改善必要，因此也要求水利局與會商討改善辦法。另外也有居民提到靠近長興宮的護岸是一體成型，希望能夠改成像一旁塊狀的護岸，讓溪水暴漲時可以透過縫隙宣洩到一旁平地、農田不要直衝家園。未來也將協調工程單位進場施工改善，期待透過工程的修正讓民眾的家園、生命及財產安全更有保障。

