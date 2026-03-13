在地要求淡海二期人行道空間拓寬至14米 捷運局：已提報中央審議

新北市長侯友宜今天率市府團隊，到淡水與42位里長面對面交流。地方期待已久的淡江大橋，將於今年5月完工通車，有里長提出，應將淡海二期人行道拓寬為14米，才能保障安全與住戶寧靜。捷運局回應，不能在河中落墩，違反水利法規，將在水利主管機關許可下，適度拓寬，已向中央提報。

侯友宜表示，淡江大橋通車後，不僅能有效串聯淡水與八里、分擔台2線交通壓力，更能帶動北海岸的觀光與產業發展。而在財劃法修法通過、預算增加後，市府會在基層建設投入更多心力，包含馬路鋪設、側溝整治等；至於重大建設如淡海輕軌二期、淡北道路等，也都會加速推動執行。

座談會上，里長們提出溪流護岸修建、道路整鋪，及增設監視器以確保安全等提案。另外淡水因面對人口成長與人口結構高齡化雙重挑戰，同時也提出許多基礎建設建議，包括公幼、公托、長照及完全中學的規畫等。

有里長提出，淡海二期工程應該維持原本的人行空間最小寬度14米，才能維護行人安全與住家安寧，捷運局回應，在2024年2月的區政座談上，就有提出要至少7米寬，本局配合調整，僅渡船碼頭路段無拓寬條件維持5米，後續報請交通部，交通部也無意見，於2024年7月5日轉陳行政院審議。

捷運局表示，至2025年11月地方有新訴求，希望增寬為14米，經過評估，並要求水利署第十河川分署研商，若橋梁型式在河中落墩，因平行落墩會抵觸水利法規，故不可行，且會影響渡船進出碼頭。另，若河岸大幅拓寬，會影響淡水河右側（淡水側）深槽沖刷，恐有河岸堤防安全疑慮，且碼頭需暫停營運配合改建，影響原始風貌，也會增加施工年限。

捷運局表示，基於兼顧河岸提防安全，渡船航運不中斷及人行空間需求，在水利主管機關許可範圍內，做部分河岸再拓寬1.7至4.7米，軌道可距離商家民房9.5至11.5米，已於2025年11月21日提報中央審議。