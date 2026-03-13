打造「冠軍搖籃」謝國城紀念棒球場揭幕 蔣萬安：記得他對棒球付出

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
青年公園謝國城紀念棒球場揭牌啟用。記者楊正海／攝影
青年公園謝國城紀念棒球場揭牌啟用。記者楊正海／攝影

台北市體育局與謝國城棒球文教基金會，斥資1500萬元全面升級青年公園棒球場硬體設施，今冠名為「青年公園謝國城紀念棒球場」，上午揭牌，期盼在基層棒球打造「冠軍搖籃」，台北市長蔣萬安出席揭牌儀式時表示，要讓大家記得台灣棒球之父謝國城，對基層棒球的付出。

蔣萬安表示，特別感謝謝國城棒球基金會，對於這一次級青年公園棒球場地整理投入的各項經費贊助，包括全壘打牆的全面更新，還有座位席全面整修，以及場館全面系統的優化，包括了球員休息室以及VIP室，整體的規格再次提升。

蔣萬安說，棒球的發展必須要由源頭的活水及基層的紮根，北市除了日前協助東園國小添購交通車，以及包括打造全國第一座室內打擊練習場，都是希望讓小球員們能夠在舒適、安全且符合科學的訓練場地不斷的精進技術，今天揭牌儀式也要讓大家記得台灣的棒球之父謝國城先生，在過去長期用其畢生的力量，對台灣基層棒球的付出。

北市體育局指出，回顧1969年，謝國城不惜抵押房產籌措經費，帶領金龍少棒隊遠赴美國威廉波特，勇奪世界少棒冠軍，為台灣棒球史寫下傳奇一頁。為紀念他對台灣棒球發展的深遠貢獻，這次冠名特別於球場入口設置「謝國城先生傳記故事牆」，透過圖文，記錄他推動少棒運動的歷史與精神。

國內少棒最高殿堂「謝國城盃全國少棒錦標賽」即將在此開打；體育局指出，青年公園棒球場自2024年由體育局完成人工草皮鋪設後，已成為國內首座人工草皮少棒場，提供更穩定且安全的競賽環境，這次謝國城棒球文教基金會謝南強董事長承襲父志，接力投入1500萬元資金支持下，球場設施再度全面升級，大幅提升場館功能與觀賽品質。

台北市長蔣萬安與謝國城出席「青年公園謝國城紀念棒球場」揭牌。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安與謝國城出席「青年公園謝國城紀念棒球場」揭牌。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安(左)與謝國城出席「青年公園謝國城紀念棒球場」揭牌。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安(左)與謝國城出席「青年公園謝國城紀念棒球場」揭牌。記者楊正海／攝影

蔣萬安 棒球

