三重台1線高架橋15日起夜間銑鋪 部分車道封閉

為了改善新北市三重區台1線高架橋（重陽路至化成路雙向）道路品質，工務局3月15日至4月10日晚間將分4階段進行道路銑鋪工程，期間封閉部分汽車道及匝道，呼籲民眾提前改道。

新北市工務局今天發布新聞稿，三重區台1線高架橋是連接泰山、新莊、三重和台北市的重要道路，交通量龐大，為了改善道路品質，3月15日至4月10日晚間10時至隔日清晨6時，分4階段進行道路銑鋪工程，期間將封閉部分汽車道及匝道。

養工處說明，第一階段從3月15日晚上10時至隔日清晨6時，封閉台1線高架橋（中信街至中興北街），前往三重及台北方向的車輛，請改道行駛平面道路至匝道進入台1線高架橋。

第二階段為3月20日至22日每晚10時至隔日清晨6時，將封閉台1線高架橋（中信街至重陽路），前往三重及台北方向，請改道行駛平面道路進入三重市區及由台1線高架橋前往台北市。

第三階段為3月27日晚上10時至隔日清晨6時，將封閉台1線高架橋（忠孝橋接台1高架至水漾路），往新莊方向請改道行駛平面道路至匝道進入台1線高架橋。

第四階段為3月28日至29日、4月10日每晚10時至隔日清晨6時，將封閉台1線高架橋（忠孝橋接台1高架至台64匝道），往新莊方向請改道行駛平面道路；往台64西行的車輛請改由三重疏洪西路匝道進入。