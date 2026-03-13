侯友宜任內行動治理最終場 允市府服務不中斷

新北市長侯友宜今天在淡水區出席任內行動治理座談最終場，提及已找到淡江大橋噪音來源，預計4月底改善完成，且新北市政府對基層的服務與承諾不中斷。

侯友宜向在場里長表示，近期淡江大橋八里端附近噪音問題，經交通部公路局及新北工務單位勘查，已找到源頭，是橋上欄杆由於風切產生共振，形成蜂鳴聲，預計4月底改善完成，希望5月通車時不再困擾居民。

他說，淡北道路工程順利推進中，相關單位調整交通瓶頸路段，減少施工期間壅塞，而財政收支劃分法修法、預算增加後，市府會在基層建設投入更多心力，包含馬路鋪設、側溝整治等；其他重大建設如淡海輕軌2期、八里輕軌等會加速推動。

新北市府民政局長林耀長表示，行動治理座談會2019年到2026年全市29區共提案3818案，已解列3583案，解列率達93.8%。