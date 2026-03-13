快訊

老縣長蘇貞昌獻聲力挺 吳奕萱拚力突圍新莊議員初選激戰

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
行政院前院長、前台北縣長蘇貞昌近日為新莊區市議員參選人吳奕萱錄製推薦影片拜票。圖為吳奕萱日前與立委林俊憲合體掃市場拜票。圖／吳奕萱提供
行政院前院長、前台北縣長蘇貞昌近日為新莊區市議員參選人吳奕萱錄製推薦影片拜票。圖為吳奕萱日前與立委林俊憲合體掃市場拜票。圖／吳奕萱提供

民進黨新北市議員初選進入倒數階段，行政院前院長、前台北縣長蘇貞昌近日為新莊區市議員參選人吳奕萱錄製推薦影片拜票，蘇貞昌向新莊鄉親力薦，吳奕萱是「有經驗的新人」與「會做事的好人才」，並強調是為了新莊的好將來而推薦。

民進黨新北市議員第3選區（新莊）預計提名4席，除新人吳奕萱外，現任議員林秉宥、翁震州皆爭取連任，以及前議員陳科名辦公室主任翁昭仁參戰；正國會力捧的陳岱吟，則獲得宣布不競選連任的現任議員鍾宏仁表態支持，讓整體「5搶4」的拉鋸戰陷入膠著。

吳奕萱在貼文指出，自己在立法院擔任吳思瑤幕僚期間，吳協助處理多項關鍵質詢與法案，與當時由蘇貞昌帶領的行政團隊建立起高效、具建設性的行政與立法溝通管道。具體推動的政策成果包含於疫情嚴峻期間，成功促成企業貸款補助增列「新興業種」，實質擴大產業救援範圍；同時也積極推動國家體育資源實踐「性別平權」。

新北市初選民調定於3月23日至29日，屬全國初選最後一局，戰線拉長與激烈的陣營對決，各派系皆全力衝刺要拿下提名。特別的是，吳奕萱日前發布16名立委聯合推薦，派系橫跨新潮流、蘇系、湧言會、英系、民主活水，今更得到蘇系掌門人蘇貞昌推薦，在議員層級初選中相當罕見。

面對這場硬仗，吳奕萱表示，蘇貞昌的推薦就是對自己十年幕僚專業與即戰力的最佳檢驗，會以加倍努力回報前輩推薦，期待跟蘇巧慧共同拚勝選，在市政府、市議會再現良好的行政立法合作。

老縣長蘇貞昌獻聲力挺 吳奕萱拚力突圍新莊議員初選激戰

