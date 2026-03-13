育兒減工139家企業申請 蔣萬安：願分享試行經驗

台北市「育兒減少工時計畫」3月上路，市長蔣萬安表示，截至昨天為止已有139家公司申請參與，市府會在試辦期間不斷精進，同時願意將經驗與中央及各地方政府分享。

台北市育兒減少工時計畫鼓勵設立在台北市的事業單位，提供戶籍設於台北市、有12歲以下子女、確有親自接送需求的員工減少1小時工時，每名員工最高補助新台幣1萬5000元、每家事業單位總補助上限10萬元。

蔣萬安今天出席青年公園謝國城紀念棒球場冠名揭牌儀式前被媒體堵訪表示，截至昨天為止，已經有139家公司來申請參與育兒減工計畫，每天還有很多企業來詢問並表達意願。

他說，這項計畫就是試辦性質，鼓勵所有企業參與，並會在期間不斷精進，同時很願意將經驗跟中央及各地方政府分享，大家一起努力為育兒家庭及家長減輕負擔。

此外，立法院藍白黨團日前以人數優勢通過TPASS在內等新台幣718億元的新興計畫先行動支案，但行政院認為「暫時同意動支」不符合憲法與預算法規定，官員更表示，倘若後續立院審議預算時刪減支出，導致機關已動支經費無法核銷，行政部門將違法。

對於是否擔心TPASS斷炊，蔣萬安今天表示，市府會和立法院一起努力不讓服務中斷，大家都不希望市民福祉受到影響。

據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。台北市交通局統計，TPASS「基北北桃都會通」去年12月販售約61.6萬張，全年平均每月販售約55萬張。